Замена российскому газу ⟩ Алиев: Азербайджан – надежный поставщик энергии в Европу

«Азербайджан является надежным партнером для Европы», - заявил президент страны Ильхам Алиев по окончании встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине во вторник, 14 марта.

По словам Алиева, объем газа, поставляемого в Европу, увеличится до 20 млрд кубометров к 2027 году по сравнению с 12 млрд в этом году. Кроме того, Азербайджан обладает очень большим потенциалом возобновляемой энергии. Только потенциал ветровой энергии Каспийского моря составляет 157 гигаватт, указал Ильхам Алиев. Он выразил уверенность в том, что его страна станет поставлять в Европу не только природный газ, но и «зеленую» энергию.

Олаф Шольц в свою очередь высказался за более активное сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере. «Страна имеет потенциал, чтобы внести важный вклад в диверсификацию энергоснабжения Германии и Европы», - заявил канцлер, упомянув, наряду с запасами нефти и газа, возобновляемые источники энергии.

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