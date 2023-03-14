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Пассажир, напавший на таксиста, протрезвел и раскаялся в содеянном

Пассажир, напавший на таксиста, протрезвел и раскаялся в содеянном
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Такси. Снимок иллюстративный.
Такси. Снимок иллюстративный. Фото: Dmitri Kotjuh

Клиент, напавший на таксиста в субботу в Ляэтса, осознал свою ошибку в отделении полиции и раскаялся, извинился перед таксистом, а также оплатил причиненный ущерб.

Так что же произошло субботним утром в Ляэтса? Ранним утром 11 марта 56-летний таксист взял в центре Курессааре 31-летнего пассажира, который попросил подвезти его к автовокзалу Ляэтса.

Представитель прокуратуры Лисанна Мяннилаан пояснила, что в пункте назначения таксист стал будить пьяного клиента, но тот стал агрессивным, ударил таксиста рукой и стал душить за горло.

Во время потасовки автомобиль получил незначительные повреждения.

Таксист вызвал на место полицию, которая задержала пассажира в качестве подозреваемого. Таксисту не понадобилась помощь медиков.

В рамках уголовного производства по статье о ненадлежащем физическом обращении задержанный дал показания в качестве подозреваемого, признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«Он также возместил весь причиненный им ущерб и извинился перед таксистом», - сказала Лисанна Мяннилаан.

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