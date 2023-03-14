Пассажир, напавший на таксиста, протрезвел и раскаялся в содеянном

Так что же произошло субботним утром в Ляэтса? Ранним утром 11 марта 56-летний таксист взял в центре Курессааре 31-летнего пассажира, который попросил подвезти его к автовокзалу Ляэтса.

Представитель прокуратуры Лисанна Мяннилаан пояснила, что в пункте назначения таксист стал будить пьяного клиента, но тот стал агрессивным, ударил таксиста рукой и стал душить за горло.

Во время потасовки автомобиль получил незначительные повреждения.

Таксист вызвал на место полицию, которая задержала пассажира в качестве подозреваемого. Таксисту не понадобилась помощь медиков.

В рамках уголовного производства по статье о ненадлежащем физическом обращении задержанный дал показания в качестве подозреваемого, признал свою вину и раскаялся в содеянном.