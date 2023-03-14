Клиент, напавший на таксиста в субботу в Ляэтса, осознал свою ошибку в отделении полиции и раскаялся, извинился перед таксистом, а также оплатил причиненный ущерб.
Пассажир, напавший на таксиста, протрезвел и раскаялся в содеянном
Так что же произошло субботним утром в Ляэтса? Ранним утром 11 марта 56-летний таксист взял в центре Курессааре 31-летнего пассажира, который попросил подвезти его к автовокзалу Ляэтса.
Представитель прокуратуры Лисанна Мяннилаан пояснила, что в пункте назначения таксист стал будить пьяного клиента, но тот стал агрессивным, ударил таксиста рукой и стал душить за горло.
Во время потасовки автомобиль получил незначительные повреждения.
Таксист вызвал на место полицию, которая задержала пассажира в качестве подозреваемого. Таксисту не понадобилась помощь медиков.
В рамках уголовного производства по статье о ненадлежащем физическом обращении задержанный дал показания в качестве подозреваемого, признал свою вину и раскаялся в содеянном.
«Он также возместил весь причиненный им ущерб и извинился перед таксистом», - сказала Лисанна Мяннилаан.