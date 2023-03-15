Как не повышать налоговую нагрузку, если денег на поддержание растущих оборонных и социальных расходов взять больше неоткуда?
Студия Postimees: повысить налоги, немного отнять и поделить?
Райво Варе в эфире в 14:15
Студия Postimees: повысить налоги, немного отнять и поделить?
Послевыборные реалии комментирует в прямом эфире Rus.Postimees предприниматель, экс-министр Райво Варе. Смотрите беседу в 14:15!
- Какой самый большой вызов стоит перед новой коалицией?
- С чего начинать урезание расходов при росте дефицита бюджета?
- Каких изменений ждать по налогам? Вырастут ли акцизы?
- Может ли появиться новый налог на гособорону?
- Спасет ли этот налог медицину от урезания расходов?
- К чему приведет инфляция? Есть ли возможности с ней бороться?
- Из США приходят вести о банкротствах банков. Будут ли последствия для европейских и шведских банков?
Ключевые слова