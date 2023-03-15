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Студия Postimees: повысить налоги, немного отнять и поделить?

Райво Варе в эфире в 14:15
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: повысить налоги, немного отнять и поделить?
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Как не повышать налоговую нагрузку, если денег на поддержание растущих оборонных и социальных расходов взять больше неоткуда?

Послевыборные реалии комментирует в прямом эфире Rus.Postimees предприниматель, экс-министр Райво Варе. Смотрите беседу в 14:15!

  • Какой самый большой вызов стоит перед новой коалицией?
  • С чего начинать урезание расходов при росте дефицита бюджета?
  • Каких изменений ждать по налогам? Вырастут ли акцизы?
  • Может ли появиться новый налог на гособорону?
  • Спасет ли этот налог медицину от урезания расходов?
  • К чему приведет инфляция? Есть ли возможности с ней бороться?
  • Из США приходят вести о банкротствах банков. Будут ли последствия для европейских и шведских банков?
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