Новый глава скорой помощи будет получать больше, чем премьер-министр Эстонии

От высокооплачиваемых руководителей Тартуской скорой помощи ждут и хороших результатов, важнейшим из которых является оказание качественных услуг скорой помощи и удовлетворенность пациентов.

С этого года фонд Тартуской скорой помощи возглавляет ранее работавший старшим врачом-преподавателем в Клинике Тартуского университета Лаури Кыргвее, которому правление фонда решило установить зарплату в размере 7500 евро в месяц. В прошлом году в Эстонии меньше зарабатывали даже премьер-министр и председатель Госсуда.