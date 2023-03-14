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Новый глава скорой помощи будет получать больше, чем премьер-министр Эстонии

Прийт Пуллеритс
Новый глава скорой помощи будет получать больше, чем премьер-министр Эстонии
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От высокооплачиваемых руководителей Тартуской скорой помощи ждут и хороших результатов, важнейшим из которых является оказание качественных услуг скорой помощи и удовлетворенность пациентов.
От высокооплачиваемых руководителей Тартуской скорой помощи ждут и хороших результатов, важнейшим из которых является оказание качественных услуг скорой помощи и удовлетворенность пациентов. Фото: Sille Annuk

С этого года фонд Тартуской скорой помощи возглавляет ранее работавший старшим врачом-преподавателем в Клинике Тартуского университета Лаури Кыргвее, которому правление фонда решило установить зарплату в размере 7500 евро в месяц. В прошлом году в Эстонии меньше зарабатывали даже премьер-министр и председатель Госсуда.

Вторым членом правления, которое состоит из двух человек, стала Туули Паю, врач-преподаватель по специальности анестезиология в Клинике Тартуского университета, ежемесячная зарплата которой была установлена советом в размере 6000 евро.

Для сравнения: основная зарплата премьер-министра Каи Каллас и председателя Госсуда Виллу Кыве в прошлом году составляла 7303 евро в месяц. Среди руководителей госучреждений больше их зарабатывал только гендиректор Департамента транспорта Кайдо Падар, который получал такую ​​же зарплату, как сейчас будет получать Кыргвеэ, - 7500 евро.

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