С этого года фонд Тартуской скорой помощи возглавляет ранее работавший старшим врачом-преподавателем в Клинике Тартуского университета Лаури Кыргвее, которому правление фонда решило установить зарплату в размере 7500 евро в месяц. В прошлом году в Эстонии меньше зарабатывали даже премьер-министр и председатель Госсуда.
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Новый глава скорой помощи будет получать больше, чем премьер-министр Эстонии
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Вторым членом правления, которое состоит из двух человек, стала Туули Паю, врач-преподаватель по специальности анестезиология в Клинике Тартуского университета, ежемесячная зарплата которой была установлена советом в размере 6000 евро.
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