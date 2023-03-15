«Я прошу не поправлять меня, а то я никогда не заговорю»: театральный продюсер из России ставит на двуязычие

Да, на радио Baltkom, она называется «Без антракта». Я туда приглашаю часто говорящих не очень хорошо по-русски деятелей искусства Латвии, потому что своими скромными силами пытаюсь решить одну проблему. Она состоит в том, что вы не найдете на русском языке информации о современном искусстве Латвии. На русском языке будет только, может быть, о международном кино, о местном русском театре, может, о некоторых нишевых проектах, и все. И мы, кто там живет, да и не только мы, но и вы, например, в Эстонии, никогда не узнаете, что происходит в галереях Латвии, местной музыке, современном искусстве и в театре. Это все только по-латышски. А когда я со стороны наблюдаю за этим, возникает кросс-культурный эффект, больший объем, потому что угол зрения другой, язык другой. Латыши мне сами об этом говорили не раз. Вряд ли только из вежливости.