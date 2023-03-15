Рейтинги: «Ээсти 200» поднялась на вторую строчку

Партия реформ продолжает оставаться на первом месте, а Центристская партия занимает третью строчку.

Согласно последним результатам еженедельного опроса, который проводится в сотрудничестве НКО Ühiskonnauuringute Instituut и фирмы исследований Norstat Eesti, Партию реформ поддерживают 30,2, «Ээсти 200» – 17,5, а Центристскую партию – 14,9 процента обладающих правом голоса граждан.

За тройкой лидеров идут EKRE (13,5 процента), СДПЭ – 9,2 и «Отечество» (8,6 процента).

Что касается уровня поддержки партий, измеряемых Norstat каждую неделю, основное внимание по-прежнему будет уделяться совокупным результатам за четыре недели, но упор будет делаться на результаты опроса за последнюю неделю, если в недельных результатах произошли очень большие изменения по сравнению с предыдущей неделей или если результат последней недели значительно отличается от совокупного результата за четыре недели. Следовательно, на этой неделе есть повод сосредоточиться на результатах прошлой недели, а не на совокупных результатах четырех недель.

По совокупным результатам последних четырех недель поддержка ведущей Партии реформ составляет 29,2 процента, за ней следует EKRE с 18,9 процента и Центристская партия с 16,7 процента. За тройкой лидеров следуют «Ээсти 200» с 13,1%, «Отечество» с 8,7% и соцдемы с 8,1%.