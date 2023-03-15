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Заболеваемость коронавирусом снижается: за неделю скончались трое

rus.postimees.ee
Заболеваемость коронавирусом снижается: за неделю скончались трое
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Тестирование на коронавирус.
Тестирование на коронавирус. Фото: Arvo Meeks

Заболеваемость коронавирусом в Эстонии за последнюю неделю немного снизилась, меньше стало и пациентов с Covid-19 в больницах, пишет Rus.ERR.

За минувшую неделю в стране зарегистрировали 1253 новых случая заражения Covid-19, что на 4% меньше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные Департамента здоровья.

По положению на 12 марта в больницах находились 137 пациентов с коронавирусом, из них трое были в отделении интенсивной терапии. Средний возраст госпитализированных – 66 лет.

Всего с начала пандемии в Эстонии скончались 2949 пациентов с коронавирусом, в том числе трое – за последнюю неделю.

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