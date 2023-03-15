Заболеваемость коронавирусом снижается: за неделю скончались трое

За минувшую неделю в стране зарегистрировали 1253 новых случая заражения Covid-19, что на 4% меньше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные Департамента здоровья.

По положению на 12 марта в больницах находились 137 пациентов с коронавирусом, из них трое были в отделении интенсивной терапии. Средний возраст госпитализированных – 66 лет.