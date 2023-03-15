Ср, 15.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Война в Украине, 385-й день ⟩ Два человека погибли от обстрела Днепропетровской области

rus.postimees.ee
Два человека погибли от обстрела Днепропетровской области
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Два человека погибли от обстрела Днепропетровской области, 15 марта 2023.
Два человека погибли от обстрела Днепропетровской области, 15 марта 2023. Фото: BBC

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 385-го дня войны, 15 марта.

Ключевые слова
Наверх