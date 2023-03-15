В субботу в ледовом холле Вильянди состоялись соревнования по женскому хоккею с шайбой, победителем тартуская команда «Сяде». Таллиннские «Розовые пантеры» заняли второе место, а хоккейный клуб Вильянди - третье место.
Тартуская «Сяде» выиграла женский кубок по хоккею с шайбой
В первой игре «Сяде» обыграла Вильянди 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) – две шайбы забросила Лийсбет Сугасеп и еще одну – Теэле Рандоя. От вильяндисцев гол оформила Реэлика Марли.
Во второй игре вновь победила «Сяде», которая обыграла «пантер» 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). Сугасепп вновь забросила две шайбы, по одной добавили Франка Геленсер и Мерлин Гриффин.
В третьем матче «Розовая пантера» обыграла Вильянди 4:3 (1:1, 1:1, 2:1). За таллиннок отличились Снежана Белянкина, Диана Кааресте (2) и Нора Вонт. От вильяндисцев отыгралась Кяби-Трийн Рийг.
Лучшим вратарем стала Трийну Тувике («Сяде»), защитницей Кяби-Трийн Рийг («Вильянди») и нападающей - Лийсбет Сугасеп («Сяде»).
«Очень приятно было так завершить сезон, - прокомментировала Мерлин Гриффин, нападающая «Сяде». - В регулярном сезоне у нас были незначительные поражения, мы всегда знали, что способны побеждать. Было невероятно приятно доказать это прежде всего самим себе в кубковых матчах».