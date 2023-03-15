В чемпионате Эстонии по волейболу среди женских команд определился первый финалист, сообщает Rus.err. Им стал тартуский «Бигбанк», который в полуфинальной серии плей-офф со счетом 3:0 обыграл соперниц из «Вильянди».
Первый финалист ЧЭ по волейболу среди женщин – команда «Бигбанк»
Первый финалист ЧЭ по волейболу среди женщин – команда «Бигбанк»
Третий матч полуфинального противостояния прошел накануне вечером в Тарту и завершился победой хозяек площадки в трех партиях - 26:24, 25:18, 25:14. Самой результативной в их составе стала Ингрис Суви, набравшая 14 очков.
Вторую путевку в финал разыгрывают выигравшие регулярный чемпионат волейболистки столичного «ТалТеха» и выруский «Баррус».
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