Еще одна легендарная лыжница заявила о завершении карьеры

Так же, как и Ройсланд, Херманн-Вик сообщила о своем решении буквально за считанные дни до последнего этапа сезона в Осло. Там у спортсменок будет последнее соревнование в качестве звезд, а у Херманн-Вик с Осло связаны очень яркие воспоминания.

«Осло. Это место, где я впервые выступила на чемпионате мира. Тогда еще просто лыжницей, без винтовки. Пять лет спустя я решила сменить вид спорта и сосредоточиться на биатлоне. Именно здесь, в Мекке лыжного спорта Холменколлене, - рассказала Херрманн-Вик в своих соцсетях. - Мне посчастливилось работать по профессии, которую я люблю. Благодаря этому в моей жизни появилось много друзей, и я познакомилась с замечательными людьми. Я очень благодарна всем, кто поддерживал и верил в меня. Эта карьера была бы невозможна без вас».