В прошлом году граждане РФ, находящиеся по ту сторону границы, штурмовали рынок эстонской недвижимости. Продажи выросли почти на сорок процентов, наибольшим спросом пользовались дешевые квартиры в Ида-Вирумаа, особенно в Нарве, Кохтла-Ярве и Силламяэ. Однако если посмотреть на купленные квартиры, то тут же становится очевидной одна странная закономерность, которая, кажется, соблюдалась на протяжении многих лет.
Для подписчиков
Россияне скупают Ида-Вирумаа: это грозит социальной катастрофой и похоже на потайную дверь
Россияне скупают Ида-Вирумаа: это грозит социальной катастрофой и похоже на потайную дверь
Ключевые слова