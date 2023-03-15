Россияне скупают Ида-Вирумаа: это грозит социальной катастрофой и похоже на потайную дверь

Председатель квартирного товарищества Юло Туур приветствует нас во дворе 133-квартирного дома в Пюсси. У него с собой большая связка ключей, и он ведет нас из одной квартиры, принадлежащей гражданину РФ, в другую. Каждая десятая квартира в этом доме принадлежит гражданину РФ, находящемуся по ту сторону границы. Дверь в первую квартиру даже не заперта. «Она открыта со времен предыдущего владельца», - говорит Турур, когда мы входим в трехкомнатную квартиру. Ни одной мебели, на стенах болтаются обои, нет кухонной мебели и даже унитаза. «Отсутствие унитаза здесь - наименьшая проблема, - усмехается Туур. - Предполагается, что здесь живет гражданин России, но мы его никогда не видели. Я очень сомневаюсь, что он вообще видел эту квартиру»