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Россияне скупают Ида-Вирумаа: это грозит социальной катастрофой и похоже на потайную дверь

Эло Мыттус-Леппик
Россияне скупают Ида-Вирумаа: это грозит социальной катастрофой и похоже на потайную дверь
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Российский паспорт. Фото иллюстративное.
Российский паспорт. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В прошлом году граждане РФ, находящиеся по ту сторону границы, штурмовали рынок эстонской недвижимости. Продажи выросли почти на сорок процентов, наибольшим спросом пользовались дешевые квартиры в Ида-Вирумаа, особенно в Нарве, Кохтла-Ярве и Силламяэ. Однако если посмотреть на купленные квартиры, то тут же становится очевидной одна странная закономерность, которая, кажется, соблюдалась на протяжении многих лет.

Председатель квартирного товарищества Юло Туур приветствует нас во дворе 133-квартирного дома в Пюсси. У него с собой большая связка ключей, и он ведет нас из одной квартиры, принадлежащей гражданину РФ, в другую. Каждая десятая квартира в этом доме принадлежит гражданину РФ, находящемуся по ту сторону границы. Дверь в первую квартиру даже не заперта. «Она открыта со времен предыдущего владельца», - говорит Турур, когда мы входим в трехкомнатную квартиру. Ни одной мебели, на стенах болтаются обои, нет кухонной мебели и даже унитаза. «Отсутствие унитаза здесь - наименьшая проблема, - усмехается Туур. - Предполагается, что здесь живет гражданин России, но мы его никогда не видели. Я очень сомневаюсь, что он вообще видел эту квартиру»

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