События минувшей недели обнажили сразу несколько трендов, которые могут негативно повлиять на ход войны, внутреннюю и внешнюю политику Украины, пишет из Киева журналист Сергей Гармаш.
Бахмут, «Кинжалы» и монополизация власти Офисом президента: обзор главных событий в Украине
Тест для ПВО
Девятого марта, в день рождения Тараса Шевченко, Россия вновь обстреляла критическую инфраструктуру Украины. Если раньше, начиная с октября, такие удары наносились практически каждую неделю, то в последние месяцы их интенсивность заметно снизилась. Предыдущий был 16 февраля, а сопоставимый с последним по масштабности – в декабре. Этот обстрел был технически самый разнообразный – с применением ракет разных типов, в том числе шести гиперзвуковых баллистических «Кинжалов». Можно предположить, что россияне долго накапливали ресурсы, по сусекам помели, но «поздравили» украинцев с днем рождения главного национального поэта.
Были выпущены 81 ракета и восемь беспилотников «Шахед». ПВО Украины сбили почти половину, но погибло 11 мирных жителей. Почти сутки сорок процентов жителей Киева были без отопления. Увы, ни один из «Кинжалов» не был сбит. Это означает, что слухи, будто системы ПВО Patriot уже развернуты в Украине, оказались преувеличенными. Очевидно, выяснение этого факта и было основной целью ракетной атаки россиян. Руководитель координационного пресс-центра Сил обороны «ЮГ» Украины Наталия Гуменюк пояснила: «Большую роль в этом сыграла предварительная информация о том, что Украина уже оснащена системами типа Patriot. Россияне хотели выяснить, так ли это». К сожалению, убедились, что не так, а это значит, что продолжение следует.
Бахмут как камень преткновения
Битва за Бахмут, который Россия пытается захватить уже девятый месяц, из военного события превратилась в геополитическое. Все чаще руководство Украины пытается оправдать решение не сдавать город россиянам. «Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступательным операциям. В боях за эту крепость враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска – штурмовые отряды "Вагнера"», – пояснил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, который на минувшей неделе в очередной раз лично инспектировал оборону Бахмута.
Генерал-полковник отметил, что в случае захвата города у россиян будут развязаны руки для широкомасштабного наступления с применением армейских и десантных частей на боевой технике. «Это еще раз доказывает очень важную роль Бахмута в общей системе обороны нашей группировки. Тысячи врагов, погибших при штурме города – тому подтверждение», – сказал он.
Президент Зеленский привел свои аргументы защиты города. Он обосновал необходимость тяжелой оборонительной операции тем, что только за шесть дней обороны города было уничтожено 1100 врагов, и еще как минимум 1500 российских солдат получили ранения, после которых не смогут пойти в бой. Также, по его словам, ВСУ уничтожили десятки единиц вражеской техники и более десяти российских складов с боеприпасами.
В Украине вопрос целесообразности защиты Бахмута не стоит. То, что ВСУ должны защищать свои города, пока нет угрозы их реального окружения – это для украинцев очевидно. Тогда кому генерал и президент объясняют, казалось бы, элементарные вещи? Ответ становится понятным, если анализировать западные СМИ. «Я, конечно, не хочу сбрасывать со счетов огромную работу, которую украинские солдаты и лидеры проделали для защиты Бахмута, но я думаю, что это скорее символическая ценность, чем стратегическая и оперативная», – цитирует министра обороны США Ллойда Остина Politico. До этого генерал Милли сомневался в стратегической целесообразности защиты города ценой, которую платит сейчас Киев.
Похоже, что западные партнеры считают удержание города нерентабельным с точки зрения затраченных на его оборону человеческих ресурсов и боеприпасов. Их можно понять, учитывая то, каким грузом ложится на их бюджеты поддержка возможности Киева противостоять российской агрессии. Но важно не то, кто прав, а кто нет. Важно то, что вопрос Бахмута стал первым публичным камнем преткновения между Киевом и Вашингтоном. И как бы ни завершилась операция по обороне города, ситуация будет напоминать тот анекдот, когда «ложечки нашлись, но осадок остался». Хотя в нашем случае это совсем не смешно.
Офис президента повсюду сует свой нос
Монополизация власти в Украине Офисом президента и реакция на нее в обществе начинают проявляться в самых неожиданных местах. Разумеется, в военное время это не приведет к новому Майдану или каким-то акциям протеста. Но есть накопительный эффект, способный серьезно повлиять на внутриполитическую ситуацию в Украине после того, как фактор внешней угрозы исчезнет.
«Я считаю, что назначение Семена Кривоноса на должность главы НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины) – это проигрыш гражданского общества на антикоррупционном фронте. Конкурс на директора НАБУ выиграл Андрей Ермак», - такое мнение высказал по итогу конкурса на назначение главы НАБУ экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. К сожалению, большинство публикаций тоже не обошли момент возможного влияния главы Офиса президента Украины Андрея Ермака на новоназначенного главного антикоррупционера страны.
Более того, фактор влияния Офиса президента на НАБУ был чуть ли не главной темой обсуждения будущей деятельности нового главы этого органа, а значит, что бы ни сделал новый глава НАБУ Семен Кривонос, все будет оцениваться с точки зрения интересов Андрея Ермака, даже если на самом деле таких интересов там не будет. Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин назвал Кривоноса «человеком с нулевым опытом расследования коррупции и со связями с заместителем Ермака» Алексеем Кулебой. То есть человек, пришедший на крайне ответственную должность, еще ничего не сделал на ней, но доверие к нему уже подорвано. И главной причиной этого является очевидная практика Офиса президента расставлять своих людей на все ключевые должности государства.
Раздражение от растущего сосредоточения власти у Офиса президента проявилось и в скандале с присуждением в этом году Национальной премии им. Тараса Шевченко – главной государственной награды страны в гуманитарной сфере. Обычно ее лауреатов объявляют девятого марта, в день рождения поэта. В этом году впервые процедура в привычный срок не состоялась. 11 марта были объявлены частичные результаты, а финальное объявление обладателей награды перенесено на 22 мая.
Скандал вызвало не столько нарушение привычных сроков, сколько инициатива председателя Национального комитета по присуждению премии Юрия Макарова. На встрече деятелей культуры с президентом страны он предложил дополнить список номинаций дополнительными премиями «За вклад в победу». Попытку власти назначить «своих» лауреатов общественность увидела и в некоторых личностях, уже объявленных победителями премии.
Нужно сказать, что такого накала страстей вокруг Шевченковской премии в ее истории, пожалуй, еще не было. Но дело не в персоналиях или их вкладе в развитие искусства страны, а именно в предполагаемом влиянии Офиса президента на определение лауреатов.
Честно говоря, эта ситуация напоминает психоз. Политическую целесообразность в желании Офиса президента Зеленского повлиять на определение лауреатов Шевченковской премии найти сложно, но факт, что руку Ермака «увидели» даже в этом, – говорит о многом.
Справка
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.