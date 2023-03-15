Бахмут, «Кинжалы» и монополизация власти Офисом президента: обзор главных событий в Украине

Генерал-полковник отметил, что в случае захвата города у россиян будут развязаны руки для широкомасштабного наступления с применением армейских и десантных частей на боевой технике. «Это еще раз доказывает очень важную роль Бахмута в общей системе обороны нашей группировки. Тысячи врагов, погибших при штурме города – тому подтверждение», – сказал он.

Президент Зеленский привел свои аргументы защиты города. Он обосновал необходимость тяжелой оборонительной операции тем, что только за шесть дней обороны города было уничтожено 1100 врагов, и еще как минимум 1500 российских солдат получили ранения, после которых не смогут пойти в бой. Также, по его словам, ВСУ уничтожили десятки единиц вражеской техники и более десяти российских складов с боеприпасами.

В Украине вопрос целесообразности защиты Бахмута не стоит. То, что ВСУ должны защищать свои города, пока нет угрозы их реального окружения – это для украинцев очевидно. Тогда кому генерал и президент объясняют, казалось бы, элементарные вещи? Ответ становится понятным, если анализировать западные СМИ. «Я, конечно, не хочу сбрасывать со счетов огромную работу, которую украинские солдаты и лидеры проделали для защиты Бахмута, но я думаю, что это скорее символическая ценность, чем стратегическая и оперативная», – цитирует министра обороны США Ллойда Остина Politico. До этого генерал Милли сомневался в стратегической целесообразности защиты города ценой, которую платит сейчас Киев.