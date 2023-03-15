Репортаж с автобусной остановки: жизнь горожан никогда не будет прежней

Табло с бегущей строкой, сообщающей о переносе остановки автобусов 67 и 68. Фото: Вера Копти.

Внятной информации на этой остановке нет, лишь закрашенные красным цифры 67 и 68 да мелкая бегущая строка в нижней части табло, сообщающая, что в связи с ремонтными работами остановка 67 и 68 автобусов переносится к торговому центру Solaris.

Остановка рядом с ТЦ Solaris стала более многолюдной. Фото: Вера Копти.

Да, теперь у нас три остановки с названием «Эстония»: одна на старом месте, около бывшего здания Академии наук, вторая - новая, в парке, и остановка около ТЦ Solaris, которая тоже называется «Эстония». Представьте, что вам нужно договориться о встрече на одной из этих остановок! Объяснять, где вы стоите, придется, видимо, так: «Я жду тебя на той остановке, где раньше останавливались 67 и 68».

Зато на другой стороне Театральной площади - аншлаг. Судите сами: раньше там останавливалось пять маршрутов, а теперь - одиннадцать!

Здесь теперь останавливаются автобусы одиннадцати маршрутов. Фото: Вера Копти.

Чувствуется, что привыкшие к размеренной жизни таллиннцы в первое время находятся в некотором недоумении: кажется, что одна остановка, та самая, у парка, совершенно лишняя, ведь буквально через двести метров, повернув к ТЦ Solaris, автобус снова останавливается. К тому же ждать на ней автобус приходится под дождем и на ветру. У самого ТЦ Solaris места совсем немного, и люди стоят плотной толпой.

Фото: Вера Копти.