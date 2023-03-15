Как мы уже сообщали, 13 марта в связи с началом строительства новой трамвайной линии в центре Таллинна поменялись маршруты некоторых автобусов и появились новые остановки. Но одно дело - пытаться разобраться в схеме, а другое - изучить изменения, так сказать, ногами.
Репортаж с автобусной остановки: жизнь горожан никогда не будет прежней
Начнем с перекрестка Гонсиори - Лайкмаа, с которого все и началось. Там почти всегда теперь пробки: продолжающие движение автобусы из Ласнамяэ, поворачивающие направо автобусы, следующие с бульвара Эстония, тут же разворачиваются огромные ремонтные машины, пытаются найти лазейку в потоке машин легковушки. «Регулировщика надо поставить», - пробурчал проходящий мимо мужчина.
Идешь по центру и не узнаешь его. И дело даже не в пробках - они есть и у «Стокманна»: там все еще идет ремонт улицы Пронкси. Просто вдруг появляется ощущение, что участвуешь в городском спортивном ориентировании «Угадай, где автобус».
Около кафе «Энергия», там, где останавливаются 42-й автобус и троллейбус-тройка, откуда ни возьмись появляются 11 и 46 автобусы: они теперь тоже останавливаются здесь, о чем свидетельствуют желтые таблички.
На них с удивлением смотрят люди, ждущие привычных маршрутов. Появилась и новая остановка на бульваре Эстония, рядом с парком Таммсааре. Нет, остановка там была - для девятки и одиннадцатого. Теперь же там останавливаются 3, 9, 46, 55, 67 и 68 маршруты.
Опустела остановка «Эстония», которая была очень многолюдной, так как там из 67 и 68 автобусов выходили пассажиры, приехавшие из Ласнамяэ, и тут же в них садились отправлявшиеся из центра в спальный район. Теперь там можно увидеть всего несколько человек, ждущих отправлений автобусов в Мустамяэ и Ыйсмяэ, а также в растерянности озирающиеся люди, которые явно не в курсе изменений.
Внятной информации на этой остановке нет, лишь закрашенные красным цифры 67 и 68 да мелкая бегущая строка в нижней части табло, сообщающая, что в связи с ремонтными работами остановка 67 и 68 автобусов переносится к торговому центру Solaris.
Да, теперь у нас три остановки с названием «Эстония»: одна на старом месте, около бывшего здания Академии наук, вторая - новая, в парке, и остановка около ТЦ Solaris, которая тоже называется «Эстония». Представьте, что вам нужно договориться о встрече на одной из этих остановок! Объяснять, где вы стоите, придется, видимо, так: «Я жду тебя на той остановке, где раньше останавливались 67 и 68».
Зато на другой стороне Театральной площади - аншлаг. Судите сами: раньше там останавливалось пять маршрутов, а теперь - одиннадцать!
Чувствуется, что привыкшие к размеренной жизни таллиннцы в первое время находятся в некотором недоумении: кажется, что одна остановка, та самая, у парка, совершенно лишняя, ведь буквально через двести метров, повернув к ТЦ Solaris, автобус снова останавливается. К тому же ждать на ней автобус приходится под дождем и на ветру. У самого ТЦ Solaris места совсем немного, и люди стоят плотной толпой.
Там, собственно, две остановочных платформы, на одной из котороых останавливаются уездные маршруты. Но и под стенами ТЦ места мало, и когда подходят сразу два автобуса, начинается толчея. К тому же, если хочется в ожидании своего маршрута спрятаться от дождя в магазине, встречаешь откровенно неприязненные взгляды охранников, как бы говорящие: вы все тут теперь топтаться будете?
«На автобусных остановках будут размещены информационные материалы с описанием временного маршрута и схемами движения», - обещал 1 марта городской сайт. Посмотрим, как сейчас выглядят обещанные информационные материалы.
Скажите пожалуйста, каким орлиным зрением нужно обладать, чтобы разобрать, что напечатано мелким шрифтом на ламинированных листочках? Есть еще один вариант, когда те же листки мокнут под снегом и дождем, прикрепленные импровизированным и довольно хлипким держателем к фонарному столбу.
Когда начнут раскапывать вторую половину Гонсиори и когда совсем закроют перекресток у «Каубамая», автобусные маршруты, видимо, опять изменятся. И эта котовасия продлится не один год.
Такое масштабное строительство в самом центре Таллинна беспокоит не только обычных горожан, привыкших передвигаться на общественном транспорте. Естественно, это скажется и на деятельности предприятий, находящихся в эпицентре строительных работ. На данном этапе это торговый центр «Виру» и гостиница Tallink City. Чуть позже, когда строители пересекут Нарвское шоссе, под ударом окажутся квартал Ротерманна c его магазинами, ресторанами и кинотеатром Coca-Cola Plaza. А у ресторана сети Vapiano стройка начнется буквально под окнами.