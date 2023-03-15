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Репортаж с автобусной остановки: жизнь горожан никогда не будет прежней

Вера Копти
Репортаж с автобусной остановки: жизнь горожан никогда не будет прежней
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Фото: Вера Копти.

Как мы уже сообщали, 13 марта в связи с началом строительства новой трамвайной линии в центре Таллинна поменялись маршруты некоторых автобусов и появились новые остановки. Но одно дело - пытаться разобраться в схеме, а другое - изучить изменения, так сказать, ногами.

Начнем с перекрестка Гонсиори - Лайкмаа, с которого все и началось. Там почти всегда теперь пробки: продолжающие движение автобусы из Ласнамяэ, поворачивающие направо автобусы, следующие с бульвара Эстония, тут же разворачиваются огромные ремонтные машины, пытаются найти лазейку в потоке машин легковушки. «Регулировщика надо поставить», - пробурчал проходящий мимо мужчина.

Идешь по центру и не узнаешь его. И дело даже не в пробках - они есть и у «Стокманна»: там все еще идет ремонт улицы Пронкси. Просто вдруг появляется ощущение, что участвуешь в городском спортивном ориентировании «Угадай, где автобус».

Неожиданно появившийся на улице Каубамая автобус одиннадцатого маршрута. 
Неожиданно появившийся на улице Каубамая автобус одиннадцатого маршрута. Фото: Вера Копти.

Около кафе «Энергия», там, где останавливаются 42-й автобус и троллейбус-тройка, откуда ни возьмись появляются 11 и 46 автобусы: они теперь тоже останавливаются здесь, о чем свидетельствуют желтые таблички.

Фото: Вера Копти.
Фото: Вера Копти.

На них с удивлением смотрят люди, ждущие привычных маршрутов. Появилась и новая остановка на бульваре Эстония, рядом с парком Таммсааре. Нет, остановка там была - для девятки и одиннадцатого. Теперь же там останавливаются 3, 9, 46, 55, 67 и 68 маршруты.

Остановка рядом с парком Таммсааре - уже третья остановка «Эстония».
Остановка рядом с парком Таммсааре - уже третья остановка «Эстония». Фото: Вера Копти.

Опустела остановка «Эстония», которая была очень многолюдной, так как там из 67 и 68 автобусов выходили пассажиры, приехавшие из Ласнамяэ, и тут же в них садились отправлявшиеся из центра в спальный район. Теперь там можно увидеть всего несколько человек, ждущих отправлений автобусов в Мустамяэ и Ыйсмяэ, а также в растерянности озирающиеся люди, которые явно не в курсе изменений.

Табло с бегущей строкой, сообщающей о переносе остановки автобусов 67 и 68.
Табло с бегущей строкой, сообщающей о переносе остановки автобусов 67 и 68. Фото: Вера Копти.

Внятной информации на этой остановке нет, лишь закрашенные красным цифры 67 и 68 да мелкая бегущая строка в нижней части табло, сообщающая, что в связи с ремонтными работами остановка 67 и 68 автобусов переносится к торговому центру Solaris.

Остановка рядом с ТЦ Solaris стала более многолюдной.
Остановка рядом с ТЦ Solaris стала более многолюдной. Фото: Вера Копти.

Да, теперь у нас три остановки с названием «Эстония»: одна на старом месте, около бывшего здания Академии наук, вторая - новая, в парке, и остановка около ТЦ Solaris, которая тоже называется «Эстония». Представьте, что вам нужно договориться о встрече на одной из этих остановок! Объяснять, где вы стоите, придется, видимо, так: «Я жду тебя на той остановке, где раньше останавливались 67 и 68».

Зато на другой стороне Театральной площади - аншлаг. Судите сами: раньше там останавливалось пять маршрутов, а теперь - одиннадцать!

Здесь теперь останавливаются автобусы одиннадцати маршрутов. 
Здесь теперь останавливаются автобусы одиннадцати маршрутов. Фото: Вера Копти.

Чувствуется, что привыкшие к размеренной жизни таллиннцы в первое время находятся в некотором недоумении: кажется, что одна остановка, та самая, у парка, совершенно лишняя, ведь буквально через двести метров, повернув к ТЦ Solaris, автобус снова останавливается. К тому же ждать на ней автобус приходится под дождем и на ветру. У самого ТЦ Solaris места совсем немного, и люди стоят плотной толпой.

Фото: Вера Копти.

Там, собственно, две остановочных платформы, на одной из котороых останавливаются уездные маршруты. Но и под стенами ТЦ места мало, и когда подходят сразу два автобуса, начинается толчея. К тому же, если хочется в ожидании своего маршрута спрятаться от дождя в магазине, встречаешь откровенно неприязненные взгляды охранников, как бы говорящие: вы все тут теперь топтаться будете?

«На автобусных остановках будут размещены информационные материалы с описанием временного маршрута и схемами движения», - обещал 1 марта городской сайт. Посмотрим, как сейчас выглядят обещанные информационные материалы.

Схемы новых маршрутов старых автобусов трудно разглядеть.
Схемы новых маршрутов старых автобусов трудно разглядеть. Фото: Вера Копти.

Скажите пожалуйста, каким орлиным зрением нужно обладать, чтобы разобрать, что напечатано мелким шрифтом на ламинированных листочках? Есть еще один вариант, когда те же листки мокнут под снегом и дождем, прикрепленные импровизированным и довольно хлипким держателем к фонарному столбу.

Видно, что листочки уже порядком подмокли, хотя их упаковали в пластик.
Видно, что листочки уже порядком подмокли, хотя их упаковали в пластик. Фото: Вера Копти.

Когда начнут раскапывать вторую половину Гонсиори и когда совсем закроют перекресток у «Каубамая», автобусные маршруты, видимо, опять изменятся. И эта котовасия продлится не один год.

Такое масштабное строительство в самом центре Таллинна беспокоит не только обычных горожан, привыкших передвигаться на общественном транспорте. Естественно, это скажется и на деятельности предприятий, находящихся в эпицентре строительных работ. На данном этапе это торговый центр «Виру» и гостиница Tallink City. Чуть позже, когда строители пересекут Нарвское шоссе, под ударом окажутся квартал Ротерманна c его магазинами, ресторанами и кинотеатром Coca-Cola Plaza. А у ресторана сети Vapiano стройка начнется буквально под окнами.

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