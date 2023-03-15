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Таллиннская комиссия по решению споров об аренде жилья сменила адрес

rus.postimees.ee
Таллиннская комиссия по решению споров об аренде жилья сменила адрес
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Многоквартирные дома в Ласнамяэ. Изображение носит иллюстративный характер.
Многоквартирные дома в Ласнамяэ. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Eero Vabamägi

Председатель Таллиннской комиссии по аренде жилья Хели Хелламаа отметила, что в связи с переездом изменений в порядке производства не возникнет, прежние контактные данные останутся действительными.

Таллиннская комиссия, занимающаяся разрешением споров об аренде жилья, переехала и с 23 марта будет проводить заседания по новому адресу – ул. Роозикрантси, 12/1, В-корпус, первый этаж.

«Мы по-прежнему ждем обращений по адресу электронной почты yyrikomisjon@tallinnlv.ee или по номеру телефона 640 4523. В наше новое помещение по адресу Роозикрантси, 12/1 можно пройти с улицы. Если вы пришли на прием по предварительной регистрации или на назначенное заседание, позвоните в дверь в вестибюле, нажав на звонок рядом с табличкой комиссии. Люди, передвигающиеся на инвалидном кресле, или использующие специальный транспорт, могут попасть в помещение через двор. Просим заранее предупредить нас об этом», - пояснила Хелламаа.

Для решения спора об аренде жилья в комиссию может обратиться любая из сторон, заключивших договор об аренде расположенного в Таллинне жилого помещения, как арендодатель, так и квартиросъемщик. Сначала нужно представить комиссии письменное заявление.

После этого в течение трех дней председатель комиссии примет решение о соответствии заявления требованиям, и если все в порядке, оно принимается к рассмотрению. Если в заявлении имеются упущения, его отклоняют или устанавливают срок, к которому нужно исправить недочеты. Стороне, в адрес которой поступила жалоба, отправляют копию представленного заявления с необходимыми приложениями, чтобы вторая сторона также могла представить свои возражения и свидетельства.

Заседание комиссии обычно проходит в течение месяца после принятия заявления к рассмотрению, на заседание приглашают также стороны конфликта. Комиссия принимает решение в течение семи рабочих дней после заседания. Если решение не устраивает стороны, они имеют право в течение 20 дней обратиться для решения спора в суд.

Таллиннская комиссия по аренде решает около 130 споров в год. Чаще всего оспаривается прекращение договора об аренде, повышение стоимости аренды, а также удержание залога. По словам Хели Хелламаа, больше всего требований, в которых арендодатель требует выплаты задолженностей по аренде и сопутствующим расходам или выселения арендатора. «Часто требуют также покрытия ущерба в связи с порчей квартиры или обстановки. Был случай, когда требовали переезда арендатора на временную жилплощадь на время ремонта в квартире», - рассказала Хелламаа.

Предельный размер требуемого через Таллиннскую комиссию по аренде долга составляет 3200 евро, в случае более крупных претензий следует обращаться в суд.

Комиссия по аренде разрешает спор, который возник при аренде жилого помещения в Таллинне и относительно которого ранее не было обращений в суд. Вступившие в силу решения Таллиннской комиссии по аренде являются обязательными для исполнения сторонами. Решения комиссии находятся в открытом доступе на сайте комиссии

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