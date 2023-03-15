Таллиннская комиссия по решению споров об аренде жилья сменила адрес

Таллиннская комиссия, занимающаяся разрешением споров об аренде жилья, переехала и с 23 марта будет проводить заседания по новому адресу – ул. Роозикрантси, 12/1, В-корпус, первый этаж.

«Мы по-прежнему ждем обращений по адресу электронной почты yyrikomisjon@tallinnlv.ee или по номеру телефона 640 4523. В наше новое помещение по адресу Роозикрантси, 12/1 можно пройти с улицы. Если вы пришли на прием по предварительной регистрации или на назначенное заседание, позвоните в дверь в вестибюле, нажав на звонок рядом с табличкой комиссии. Люди, передвигающиеся на инвалидном кресле, или использующие специальный транспорт, могут попасть в помещение через двор. Просим заранее предупредить нас об этом», - пояснила Хелламаа.

Для решения спора об аренде жилья в комиссию может обратиться любая из сторон, заключивших договор об аренде расположенного в Таллинне жилого помещения, как арендодатель, так и квартиросъемщик. Сначала нужно представить комиссии письменное заявление.

После этого в течение трех дней председатель комиссии примет решение о соответствии заявления требованиям, и если все в порядке, оно принимается к рассмотрению. Если в заявлении имеются упущения, его отклоняют или устанавливают срок, к которому нужно исправить недочеты. Стороне, в адрес которой поступила жалоба, отправляют копию представленного заявления с необходимыми приложениями, чтобы вторая сторона также могла представить свои возражения и свидетельства.