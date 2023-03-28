Латвийский близнец местного движения Koos прошел в парламент Латвии. Как им это удалось?

На недавних выборах в Эстонии представители движения Koos с ярко выраженной антиевропейской позицией набрали немногим больше двух процентов голосов. Что несравнимо с успехом настолько же антиевропейской «За стабильность!» в Латвии, которая на выборах в Сейм набрала 6,8 процентов голосов и получила 11 парламентских мест. С чем связан такой успех и какие перспективы у антиевропейских партий в Латвии, рассказывает журналист латвийского издания RUS TVNET Артем Липин.