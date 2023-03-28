Вт, 28.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Русское протестное движение прошло в парламент Латвии. Как им это удалось?

Латвийский близнец местного движения Koos
Артем Липин
, Журналист | Редактор RUS TVNET
Русское протестное движение прошло в парламент Латвии. Как им это удалось?
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Представители латвийской партии "За стабильность!": Наталья Марченко-Иодко, Светлана Чулкова и лидер Алексей Росликов.
Представители латвийской партии "За стабильность!": Наталья Марченко-Иодко, Светлана Чулкова и лидер Алексей Росликов. Фото: Evija Trifanova/LETA

На недавних выборах в Эстонии представители движения Koos с ярко выраженной антиевропейской позицией набрали немногим больше двух процентов голосов. Что несравнимо с успехом настолько же антиевропейской «За стабильность!» в Латвии, которая на выборах в Сейм набрала 6,8 процентов голосов и получила 11 парламентских мест. С чем связан такой успех и какие перспективы у антиевропейских партий в Латвии, рассказывает журналист латвийского издания RUS TVNET Артем Липин.

Как появилась «За стабильность!»

У партии «За стабильность!» сравнительно недолгая политическая история. Но в ней хватает сюжетных поворотов. И начать стоит совсем с другой партии, а именно партии «Согласие».

Ключевые слова
Наверх