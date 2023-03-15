«Зло живет рядом с нами»: турне подбитого российского танка продолжится в Вильянди

Министерство обороны сообщило, что с 17 по 20 марта танк будет находиться на парковке между улицами Ярве и Ааса, рядом с городским стадионом Вильянди.

Подбитый танк T-72 символизирует нападение Российской Федерации на Украину и человеческие страдания, причиненные агрессором: убито около 10 000 мирных граждан, депортированы тысячи детей. Это пример преступного стремления России уничтожить народ, культуру и государство Украины.

Цель экспонирования уничтоженной военной техники – показать, что Россию можно победить, если у Украины будут необходимое вооружение и воля. Помощь Эстонии и других западных стран в поставке оружия имеет решающее значение для защиты Украины.

По словам мэра Вильянди Мадиса Тимпсона, подбитый российский танк должен напомнить жителям Вильянди, что с начала войны России в Украине уже прошел год. «Подбитый российский танк прибудет в Вильянди еще и для того, чтобы мы не забывали, что рядом идет война. Мы должны помнить, что война не закончилась, зло живет рядом с нами, и мы должны по-прежнему всячески поддерживать Украину», – сказал мэр.

Турне танка по Эстонии началось 25 февраля в Таллинне. К настоящему моменту его уже показали жителям Тарту, Антсла и Валга. Потом танк доставят в Эстонский военный музей в Виймси.