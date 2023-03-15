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Фото ⟩ Из желающих получить деньги выстроилась огромная очередь: многие ушли с пустыми руками

Эйли Арула Силле Аннук
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Из желающих получить деньги выстроилась огромная очередь: многие ушли с пустыми руками
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Фото: Sille Annuk

В среду в 9.30 утра перед главным зданием Тартуского университета началась крупная раздача наличных. Студенческое представительство ТУ раздала студентам 4000 евро: на каждого было выделено по 20 евро, так что деньги достались только двум сотням самых быстрых.

За несколько минут до половины десятого утра из колонки, стоящей перед главным зданием университета, звучал хит группы U2 Beautiful day. Студенты, стоящие в очереди, находились в состоянии предвкушению. Если не брать в расчет дождливую погоду и длинную очередь, это был действительно прекрасный день, поскольку молодые люди пришли в надежде получить 20 евро. Очередь студентов простиралась за угол от главного здания почти до памятника Густаву Адольфу. Было известно, что денег хватит только первым двумстам студентов.

Деньги распределялись в порядке живой очереди по принципу: кто первый встал, того и тапки. Студентка факультета информатики Диана Шрамова, которая первой получила в руки купюру в 20 евро, сказала, что встала в очередь в восемь часов утра, чтобы не остаться без денег. Она сказала, что семья помогает ей материально, но 20 евро - значительная сумма, на которую она может купить еды на несколько дней.

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