Фото ⟩ Из желающих получить деньги выстроилась огромная очередь: многие ушли с пустыми руками

За несколько минут до половины десятого утра из колонки, стоящей перед главным зданием университета, звучал хит группы U2 Beautiful day. Студенты, стоящие в очереди, находились в состоянии предвкушению. Если не брать в расчет дождливую погоду и длинную очередь, это был действительно прекрасный день, поскольку молодые люди пришли в надежде получить 20 евро. Очередь студентов простиралась за угол от главного здания почти до памятника Густаву Адольфу. Было известно, что денег хватит только первым двумстам студентов.

Деньги распределялись в порядке живой очереди по принципу: кто первый встал, того и тапки. Студентка факультета информатики Диана Шрамова, которая первой получила в руки купюру в 20 евро, сказала, что встала в очередь в восемь часов утра, чтобы не остаться без денег. Она сказала, что семья помогает ей материально, но 20 евро - значительная сумма, на которую она может купить еды на несколько дней.