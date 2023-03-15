В среду в 9.30 утра перед главным зданием Тартуского университета началась крупная раздача наличных. Студенческое представительство ТУ раздала студентам 4000 евро: на каждого было выделено по 20 евро, так что деньги достались только двум сотням самых быстрых.
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Фото ⟩ Из желающих получить деньги выстроилась огромная очередь: многие ушли с пустыми руками
Из желающих получить деньги выстроилась огромная очередь: многие ушли с пустыми руками
За несколько минут до половины десятого утра из колонки, стоящей перед главным зданием университета, звучал хит группы U2 Beautiful day. Студенты, стоящие в очереди, находились в состоянии предвкушению. Если не брать в расчет дождливую погоду и длинную очередь, это был действительно прекрасный день, поскольку молодые люди пришли в надежде получить 20 евро. Очередь студентов простиралась за угол от главного здания почти до памятника Густаву Адольфу. Было известно, что денег хватит только первым двумстам студентов.
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