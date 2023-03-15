Бывший биатлонист Калев Эрмитс: «биатлонист» сейчас звучит оскорбительнее, чем «употребляющий допинг»

«Сейчас этап Кубка мира в Таллинне превратился в кампанию «Молодежь на старты», что на самом деле очень благородно и понятно, но если бы мне хоть кто-то сразу сказал, что я не вхожу в состав сборной, с моей стороны сейчас не было бы никаких проблем. Хотя разговоры о том, что я бывший биатлонист и из-за это не могу выступать, вызывают недоумение и злость. Сейчас среди лыжников слово «биатлонист» звучит оскорбительнее, чем «употребляющий допинг». Что же вынести из всей этой истории? Надеюсь, многие спортивные федерации многое почерпнули из этой ситуации и смогут спокойно действовать, если такая же ситуация повторится в их виде спорта. Я действительно надеюсь, что бывшие триатлеты не останутся на каких-то велосоревнованиях без квалификации из-за того, что раньше занимались триатлоном. Или, например, двоеборец захочет только заниматься прыжками с трамплина или наоборот», - написал Эрмитс.