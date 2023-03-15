Ср, 15.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Swedbank получил большой штраф

Ромет Креэк
Swedbank получил большой штраф
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Председатель правления Swedbank Йенс Хенрикссон.
Председатель правления Swedbank Йенс Хенрикссон. Фото: Ints Kalnins

Финансовая инспекция Швеции оштрафовала Swedbank на 850 миллионов шведских крон, или 75,7 миллиона евро, за то, что в апреле 2022 года клиентам были показаны неверные остатки на счетах.

Swedbank сожалеет об ИТ-инциденте и уже принес извинения клиентам, сообщили в банке. Кроме того, были усилены меры, чтобы исключить повторение подобных инцидентов.

«Мы серьезно относимся к позиции Финансовой инспекции», - сказал председатель правления Swedbank Йенс Хенрикссон.

В среду утром акции Swedbank на Стокгольмской бирже упали на 0,4 процента, до 194,5 шведских крон.

Ключевые слова
Наверх