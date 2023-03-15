Финансовая инспекция Швеции оштрафовала Swedbank на 850 миллионов шведских крон, или 75,7 миллиона евро, за то, что в апреле 2022 года клиентам были показаны неверные остатки на счетах.
Swedbank получил большой штраф
Swedbank получил большой штраф
Swedbank сожалеет об ИТ-инциденте и уже принес извинения клиентам, сообщили в банке. Кроме того, были усилены меры, чтобы исключить повторение подобных инцидентов.
«Мы серьезно относимся к позиции Финансовой инспекции», - сказал председатель правления Swedbank Йенс Хенрикссон.
В среду утром акции Swedbank на Стокгольмской бирже упали на 0,4 процента, до 194,5 шведских крон.