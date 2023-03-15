Тянак заслужил одобрение от босса конкурентов

Хотя на ралли Монте-Карло Тянак не сумел полностью показать свой потенциал, в Швеции он сумел одержать победу и на этапе чемпионата мира в Мексике он будет выступать лидером общего зачета. Своего ближайшего соперника Калле Рованперя он опережает на три пункта.

Результаты Тянака делают еще более впечатляющими то обстоятельство, что у M-Sport нет таких финансовых возможностей, как, например, у команд, принадлежащих автопроизводителям вроде Toyota или Hyundai. Для Латвалы это также не является сюрпризом.

«Я знал, что Отть силен. На асфальте он не был в том же классе, что и самые быстрые гонщики, но в Швеции он был весьма мощен. Отть хочет выступать ради титула чемпиона мира и нужно быть готовым к тому, что он серьезный соперник», - сказал Латвала в интервью Ilta-Sanomat.