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Тянак заслужил одобрение от босса конкурентов

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Тянак заслужил одобрение от босса конкурентов
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Яри-Матти Латвала (слева) и Отть Тянак.
Яри-Матти Латвала (слева) и Отть Тянак. Фото: Lehtikuva

Серия чемпионата мира по авторалли продолжится на этой неделе гонкой в Мексике. Руководитель команды Toyota Яри-Матти Латвала накануне соревнований заметил, что отличная скорость Оття Тянака, который в этом сезоне выступает за М-Sport на Ford Puma, его не удивила.

Хотя на ралли Монте-Карло Тянак не сумел полностью показать свой потенциал, в Швеции он сумел одержать победу и на этапе чемпионата мира в Мексике он будет выступать лидером общего зачета. Своего ближайшего соперника Калле Рованперя он опережает на три пункта.

Результаты Тянака делают еще более впечатляющими то обстоятельство, что у M-Sport нет таких финансовых возможностей, как, например, у команд, принадлежащих автопроизводителям вроде Toyota или Hyundai. Для Латвалы это также не является сюрпризом.

«Я знал, что Отть силен. На асфальте он не был в том же классе, что и самые быстрые гонщики, но в Швеции он был весьма мощен. Отть хочет выступать ради титула чемпиона мира и нужно быть готовым к тому, что он серьезный соперник», - сказал Латвала в интервью Ilta-Sanomat.

Если в прошлом году самыми слабыми местами Toyota были жесткие грунтовые гонки, то в Мексике, на трассах со схожим покрытием команда надеется выступить увереннее. Латвала отметил, что над этим велась серьезная работа.

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