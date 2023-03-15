Серия чемпионата мира по авторалли продолжится на этой неделе гонкой в Мексике. Руководитель команды Toyota Яри-Матти Латвала накануне соревнований заметил, что отличная скорость Оття Тянака, который в этом сезоне выступает за М-Sport на Ford Puma, его не удивила.
Тянак заслужил одобрение от босса конкурентов
Хотя на ралли Монте-Карло Тянак не сумел полностью показать свой потенциал, в Швеции он сумел одержать победу и на этапе чемпионата мира в Мексике он будет выступать лидером общего зачета. Своего ближайшего соперника Калле Рованперя он опережает на три пункта.
Результаты Тянака делают еще более впечатляющими то обстоятельство, что у M-Sport нет таких финансовых возможностей, как, например, у команд, принадлежащих автопроизводителям вроде Toyota или Hyundai. Для Латвалы это также не является сюрпризом.
«Я знал, что Отть силен. На асфальте он не был в том же классе, что и самые быстрые гонщики, но в Швеции он был весьма мощен. Отть хочет выступать ради титула чемпиона мира и нужно быть готовым к тому, что он серьезный соперник», - сказал Латвала в интервью Ilta-Sanomat.
Если в прошлом году самыми слабыми местами Toyota были жесткие грунтовые гонки, то в Мексике, на трассах со схожим покрытием команда надеется выступить увереннее. Латвала отметил, что над этим велась серьезная работа.