ТИМОТИ СНАЙДЕР ⟩ Десять факторов, уничтожающих русский народ и культуру

Мы видим целый год, как государственное телевидение, которое каждый день вещает для десятков миллионов граждан России, представляет украинцев свиньями. Мы видим это, когда российское государственное телевидение представляет украинцев паразитами, червями.

Мы видим это, когда российское государственное телевидение представляет украинцев сатанистами или упырями. Мы это видим, когда российское государственное телевидение заявляет, что украинских детей нужно топить. Мы это видим, когда российское государственное телевидение заявляет, что украинские дома нужно сжигать вместе с людьми.

Мы видим, как люди с экранов государственного телевидения говорят: «Их вообще не должно быть. Мы должны их расстрелять», «Мы убьем один миллион, мы убьем пять миллионов, мы можем уничтожить вас всех», - имея в виду всех украинцев.

Путин вручает цветы главному редактору пропагандистской телекомпании RT Маргарите Симонян. Каждый день Маргарита Симонян в своем Terlegram-канале призывает убивать украинцев, грузин, молдаван, литовцев и всех прочих «нерусских». Май 2019 года. Фото: Evgenia Novozhenina

Итак, будь мы искренне обеспокоены вредом для россиян, то мы были бы обеспокоены тем, что российская политика делает с россиянами. Утверждение о том, что украинцы являются русофобами, является еще одним элементом разжигания языка ненависти на российском государственном телевидении.

В российских СМИ эти и другие утверждения об украинцах смешиваются с утверждением, что украинцы – русофобы. В выступлении на российском государственном телевидении спикер предложил уничтожить всех украинцев и аргументировал это тем, что их всех нужно истреблять, потому что они проявляют «русофобию».