На Сааремаа в воде обнаружили тело рыбка

Как уточнили в пресс-службе Спасательного департамента, мужчина был одет в забродные штаны.

В 11.49 в Центр тревоги позвонил человек, который заметил в море неопознанный предмет и черный ящик недалеко от улицы Мере в поселке Сальме волости Сааремаа. Спасательные команды Кихельконна и Курессааре отправились на место инцидента на гидроцикле и катере. Спастели из Курессааре быстрее всего прибыли на место на катере и нашли тело утонувшего рыбака примерно в 200 метрах от берега.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Причина смерти рыбака будет установлена в ходе вскрытия.

Спасательный департамент призывает всех перед выходом в море оценить свое самочувствие и силы, чтобы без проблем вернуться на берег.

Спасатели напоминают рыбакам, что при выходе в море в забродных штанах необходимо соблюдать следующие принципы:

Используйте спасательный жилет или непотопляемую куртку! Наденьте поверх одежды спасательный жилет;

Выходить в мое лучше с напарником;

Не заходите на большую глубину. Вода должна быт не выше пояса. В противном случае вы подвергаете риску свое здоровье;

Если вы упадете, сохраняйте спокойствие. Повернитесь на грудь, держите голову над водой и постарайтесь достать ногами до дна. Если иных вариантов нет, делайте плавательные движения руками;

Выходя в море, следите за ветром и погодными условиями.