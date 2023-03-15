Владелец Eesti Gaas и Tallink планирует выйти на биржу: сроки, риски и цели

– Как вдруг появился план вывести Infortar на биржу?

– Этот план возник не случайно. Мы постоянно росли и в итоге стали международной компаний. Нам кажется, что если мы работаем здесь, в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии и теперь также в Польше, и хотим географически расширяться, то нам проще это сделать как публичной компании. Мы достаточно большие и довольно успешные, пришло время начать делиться своим успехом с другими акционерами.