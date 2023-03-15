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Владелец Eesti Gaas и Tallink планирует выйти на биржу: сроки, риски и цели

Ромет Креэк
Владелец Eesti Gaas и Tallink планирует выйти на биржу: сроки, риски и цели
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Фото: Mihkel Maripuu

Вчера Infortar неожиданно сообщил о планах выйти на биржу. Руководитель предприятия Айн Ханшмидт рассказал, с чем это связано.

– Как вдруг появился план вывести Infortar на биржу?
– Этот план возник не случайно. Мы постоянно росли и в итоге стали международной компаний. Нам кажется, что если мы работаем здесь, в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии и теперь также в Польше, и хотим географически расширяться, то нам проще это сделать как публичной компании. Мы достаточно большие и довольно успешные, пришло время начать делиться своим успехом с другими акционерами.

– Когда может состояться выход на биржу?
– Я полагаю, что в ближайшем будущем. Даты называют консультанты: когда появится предложение и когда состоятся встречи с инвесторами и мелкими инвесторами. Работа с консультантами уже ведется.

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