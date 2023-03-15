Внимание: выход на лед карьера Паэ опасен для жизни!

По словам старейшины района Ласнамяэ Юлианны Юрченко, в этот зимний сезон мы уже успели увидеть буран, минусовые температуры и оттепель. Все перечисленные погодные явления затронули и район Ласнамяэ, с последствиями которых управа района борется ежедневно. Каждую весну карьер Паэ привлекает жителей с виду безопасным и гладким льдом. «В последние дни на льду в основном видели школьников. Прошу родителей еще раз напомнить своим детям, что подобное поведение может закончиться трагически. Берегите себя и своих близких», – сообщила старейшина.

В последние недели температура воздуха была очень изменчива. Карьер Паэ покрыт тонким слоем льда, при выходе на который можно с легкостью провалиться под воду.