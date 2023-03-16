Представитель правительства в Ида-Вирумаа: надзиратель или защитник интересов региона?

До выборов шла речь даже о создании отдельного министерского портфеля, но в ходе обсуждения решили остановиться на варианте, который когда -то уже был опробован. В начале 90-х годов специальные представители в регионе уже были.

Детали, касающиеся новой должности и представительства пока до конца не ясны даже самим инициаторам новшества, так как идея только взята в работу. После сегодняшней вечерней пресс-конференции партий, ведущих коалиционные переговоры, генеральный секретарь Партии реформ (ПР) Март Вырклаэв сказал о будущем представителе: «Возникла идея, что в Ида-Вирумаа нужен человек, который бы хорошо знал местные проблемы. Однако мы еще не договорились, в каком виде это будет реализовано и конкретных людей тоже еще не обсуждали».

Руководитель СДП Лаури Ляэнеметс (слева), представитель Партии Реформ Март Вырклаэв (в центре) и член правления "Ээсти 200" Маргус Цахкна (справа) дали брифинг для прессы после очередного дня коалиционных переговоров 15 марта 2023 г. Фото: Pilt videost

Тем не менее, у партнеров ПР по переговорам, уже есть видение возможных целей и формата работы представителя правительства. Rus.Postimees опросил политиков, работающих на Северо-Востоке, что они думают о таком начинании.

По словам генерального секретаря Социал-Демократической партии Эдуарда Одинца (депутат городского собрания Кохтла-Ярве - прим.ред.) целью представителя правительства в Ида-Вирумаа будет улучшение сотрудничества с местными самоуправлениями и центральной властью и усиление роли государства в регионе. «Идея состоит в том, чтобы обратить особое внимание на регион, проблемы которого стоят очень остро и нуждаются в таком внимании со стороны правительства», - пояснил Одинец.

Депутаты городского собрания Кохтла-Ярве Эдуард Одинец (справа) и Виктор Андреев (слева). Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik