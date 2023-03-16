14 февраля, в ходе коалиционных переговоров Партия реформ, Cоциал-демократическая партия и «Ээсти 200» пришли к общему мнению, что в Ида-Вирумаа должно быть создано местное представительство правительства. Не намек ли это на скрытый сепаратизм? Не вызовет ли возмущения других регионов Эстонии? Почему к этому решению пришли только сейчас? Rus.Postimees выяснил, как политики разных партий оценивают идею представителя Эстонской республики в отдельном регионе Эстонской республики.
Представитель правительства в Ида-Вирумаа: надзиратель или защитник интересов региона?
До выборов шла речь даже о создании отдельного министерского портфеля, но в ходе обсуждения решили остановиться на варианте, который когда -то уже был опробован. В начале 90-х годов специальные представители в регионе уже были.
Детали, касающиеся новой должности и представительства пока до конца не ясны даже самим инициаторам новшества, так как идея только взята в работу. После сегодняшней вечерней пресс-конференции партий, ведущих коалиционные переговоры, генеральный секретарь Партии реформ (ПР) Март Вырклаэв сказал о будущем представителе: «Возникла идея, что в Ида-Вирумаа нужен человек, который бы хорошо знал местные проблемы. Однако мы еще не договорились, в каком виде это будет реализовано и конкретных людей тоже еще не обсуждали».
Тем не менее, у партнеров ПР по переговорам, уже есть видение возможных целей и формата работы представителя правительства. Rus.Postimees опросил политиков, работающих на Северо-Востоке, что они думают о таком начинании.
По словам генерального секретаря Социал-Демократической партии Эдуарда Одинца (депутат городского собрания Кохтла-Ярве - прим.ред.) целью представителя правительства в Ида-Вирумаа будет улучшение сотрудничества с местными самоуправлениями и центральной властью и усиление роли государства в регионе. «Идея состоит в том, чтобы обратить особое внимание на регион, проблемы которого стоят очень остро и нуждаются в таком внимании со стороны правительства», - пояснил Одинец.
Напрашивается вопрос, почему это особое внимание решили обратить только после выборов. Что случилось с отношением к Ида-Вирумаа после того, как были подсчитаны голоса? «На самом деле совпало желание всех партнеров по коалиционным переговорам увеличить присутствие государства в регионе, - пояснил Эдуард Одинец. - Это не новая идея. В свое время, когда в стране был министр народонаселения, то при госканцелярии тоже было такое представительство в Ида-Вирумаа. Оно работало много лет».
СДП считает совершенно обоснованным, чтобы в регионе был представитель именно сейчас, когда внедряется программа Справедливого перехода, когда в регион приходит много инвестиций и все это повлечет серьезные реформы.
На вопрос о том, не будет ли другими регионами Эстонии эта идея воспринята как несправедливая, Этуард Одинец ответил, что другие регионы без внимания не останутся. «Весь вчерашний день коалиционных переговоров был посвящен проблемам региональной политики, проблемам финансирования местных самоуправлений, - пояснил социал-демократ. - Проблемы Южной Эстонии были отдельно вынесены на обсуждение. Просто Ида-Вирумаа будет на особом внимании будущего правительства».
Справедливый переход и образование требуют слаженности
Мэр города Нарва Йыэсуу Максим Ильин (Eesti 200) рассказал, что по его мнению представительство в Ида-Вирумаа - давно лежавшая на поверхности идея и она непременно должна быть реализована.
«По моему мнению, у нас на ближайшие несколько лет есть два больших вызова, которыми нужно заниматься усиленно: это Справедливый переход и, конечно же, реформа образования. Этими темами нужно заниматься в первую очередь, - пояснил Ильин. - Насколько я вижу, основная проблема это, взаимопонимание и коммуникации, правильное толкование информации, общее понимание вопросов, которые необходимо решать».
Очевидно, что дело не в знании языка, а в чем-то другом. Максим Ильин объяснил, почему инициативы правительства и ЕС не внедряются так быстро, как могли бы. «Возьмем тот же Справедливый переход. Мы здесь полтора года делали работу, общались с представителями бизнеса, были прописаны определенные шаги, прописаны проблемные места, на которые нужно обратить внимание, куда нужно инвестировать и какие суммы. Все это было отправлено в министерство в Таллинн, - рассказывает Ильин. - Но после того, как эти предложения обработали чиновники министерства, документ выглядел уже совершенно по другому!»
По словам Ильина, проекты где-то стопорятся. «Уже три года прошло, а единственная инвестиция, которая была одобрена, это инвестиции в строительство завода магнитов в Нарве. Если мы в 2019 году говорили о 345 миллионах из еврофондов, то сегодня они фактически сильно уменьшились из-за инфляции, роста цен. К тому же срок реализации не сдвинут, а реализация до сих пор не начата».
Максим Ильин говорит, что в таких вопросах иногда сложно эффективно коммуницировать с чиновниками: те что-то ждут от региона, регион ждет от них, а воз и ныне там. «Зачастую, когда сюда приезжают министры, руководители партий, то ты, разговаривая с ними, понимаешь, что они из Таллинна совершенно по другому видит ситуацию в регионе и какие то пути решения определенных вопросов».
Оппозиция тоже не против представительства
По мнению бывшего мэра Нарвы, депутата Рийгикогу от Центристской партии Алексея Евграфова, идея с учреждением представителя в целом хорошая. «Шаги, которые позволяют Ида-Вирумаа быстро догонять остальные регионы Эстонии, я буду поддерживать. – сказал Евграфов. – Я не могу пока подробнее комментировать, так как не знаю, о чем договорились, какие ресурсы будут у этого представителя, какие задачи перед ним будут стоять». Если представитель будет ставить своей задачей полностью ликвидировать сланцевую энергетику, то в этом случае он не найдет в лице Евграфова союзника.
Важной задачей представителя будет обеспечение движения качественной информации в обе стороны. По словам Евграфова, информация, которая будет исходить от представителя, может быть очень разная: «Мы уже видели многих советников в предыдущие годы, от которых толку не было никакого».
По мнению Алексея Евграфова, представитель правительства непременно должен быть из местных или родом из Ида-Вирумаа, но с хорошими связями в Таллинне. «В целом идея правильная. Если бы Центристская партия была в коалиции, я сделал бы точно такое же предложение», - считает Евграфов.
Действующий министр государственного управления Рийна Солман («Отечество») , которая после формирования нового правительства останется в оппозиции, тоже считает, что создание должности спецпредставителя разумно, поскольку государству необходимо усилить свое присутствие в Ида-Вирумаа.
«Тут важно, какие полномочия будут даны представителю и какие ресурсы новое правительство ему выделит, - пояснила Солман. - Это не должно быть создание должности для того, кто «лишился работы» в связи с выборами в Рийгикогу. Этот представитель должен быть беспартийным и авторитетным, должен хорошо знать ситуацию в Ида-Вирумаа».
«Практически единогласная поддержка Путина на выборах президента России 2018 г. среди российских граждан, проживающих в Эстонии, а также успехи пророссийских сил на минувших парламентских выборах, этот регион может легко стать угрозой безопасности для всей страны», - считает министр госуправления.
По мнению Солман, государство должно создать гораздо более широкую программу развития Ида-Вирумаа, которая не только поддержала бы местные самоуправления, но и сдвинула бы проблемы региона с мертвой точки. Перевод многих учреждений образования в сферу управления государства был принят в Ида-Вирумаа без особого сопротивления. Чтобы обеспечить образование на эстонском языке, правильно было бы сделать государственными школы всех больших городов уезда.