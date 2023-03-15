Представившийся работником банка мошенник выманил у жителя Эстонии коды, а затем оформил на имя жертвы кредит на тысячи евро.
Доверчивости нет предела: угодивший в капкан мошенников житель Эстонии в одночасье стал должником
Доверчивости нет предела: угодивший в капкан мошенников житель Эстонии в одночасье стал должником
Во вторник в полицию обратился житель Тарту, которому позвонил представившийся работником банка мошенник, попросив подтвердить свои банковские данные с помощью PIN-кодов, сообщила в среду пресс-служба Лыунаской префектуры.
После подтверждения данных жертва обнаружила, что на ее имя был взят кредит на сумму 6445 евро.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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