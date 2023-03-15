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Доверчивости нет предела: угодивший в капкан мошенников житель Эстонии в одночасье стал должником

rus.postimees.ee
Доверчивости нет предела: угодивший в капкан мошенников житель Эстонии в одночасье стал должником
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Наличные деньги.
Наличные деньги. Фото: Arvo Meeks/Lõuna-eesti Postimees

Представившийся работником банка мошенник выманил у жителя Эстонии коды, а затем оформил на имя жертвы кредит на тысячи евро.

Во вторник в полицию обратился житель Тарту, которому позвонил представившийся работником банка мошенник, попросив подтвердить свои банковские данные с помощью PIN-кодов, сообщила в среду пресс-служба Лыунаской префектуры.

После подтверждения данных жертва обнаружила, что на ее имя был взят кредит на сумму 6445 евро.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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