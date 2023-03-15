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Эстонский параспортсмен Ханс Теэару завоевал три медали на чемпионате мира Virtus Ski

rus.postimees.ee
Эстонский параспортсмен Ханс Теэару завоевал три медали на чемпионате мира Virtus Ski
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Ханс Теэару.
Ханс Теэару. Фото: Eesti Paralümpiakomitee

Лыжник Ханс Теэару выиграл на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходил в австрийском Зеефельде, две золотые и одну серебряную медаль.

В понедельник Теэару выиграл в мужской гонке на классической 10-километровой дистанции золотую медаль, показав время 27.13,6. Серебро у Юты Ямады (Япония), бронза у Титуана Дюбуа (Франция).

Во вторник Теэару стал первым в спринте классическим стилем, второе место у Дюбуа, третье – у Ямады.

В среду на 15-километровой дистанции вольным стилем Теэару пришлось признать первенство Дюбуа – наш лыжник уступил французу четыре секунды и завоевал серебряную медаль.

По словам тренера Теару Калью Оясте, чемпионат мира прошел хорошо.

«Мы надеялись, что завоюем медали, так что можем быть довольны. В целом сегодняшняя серебряная медаль кажется хорошим решением — она показывает, что наш уровень на чемпионате мира Virtus достаточно высок. В чемпионатах Эстонии и народных марафонах спортсмены должны всерьез считаться с Хансом, теперь он сам убедился, что чемпионат мира — это не прогулка, и он заставляет больше думать о планах на будущее и выполнять задачи, поставленные тренером», — сказал Оясте.

«Сегодняшняя гонка была очень напряженной и было постоянное минимальное отставание от француза. У Ханса немножко пропала острота и мышцы устали, потому что в последние недели он проехал много марафонов, - пояснил Оясте. – В нашу пользу сыграло то обстоятельство, что обе гонки прошли в классическом стиле, кроме того, мы прекрасно справились с лыжной смазкой в сложных условиях».

Также Оясте поблагодарил всех, кто помог Хансу Теэару принять участие в соревнованиях: Маллику Коэли, которая руководила и помогала в организации поездки, Эстонский паралимпийский комитет, а также всех помощников.

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