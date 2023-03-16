Чт, 16.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Скидка на кота в мешке? Покупатель заподозрил магазины и производителей в хитроумной схеме

София Солдатенко
, reporter
Скидка на кота в мешке? Покупатель заподозрил магазины и производителей в хитроумной схеме
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Скидки в магазине. Фото иллюстративное.
Скидки в магазине. Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

Отличаются ли по качеству продукты по полной цене от аналогичных товаров со скидкой? Покупатель заподозрил эстонские магазины и производителей в манипуляциях.

Читатель Rus.Postimees заподозрил, что производители продуктов питания и магазины используют хитрую взаимовыгодную схему. «Со скидкой в магазинах зачастую продают товары плохого качества. Вероятно, на производстве появляется партия с браком и всю эту некачественную продукцию рассылают по магазинам, чтобы продать в рамках кампании. В выигрыше все: магазины могут предложить товары со скидкой, а производитель не несет убытки», - заявляет читатель. По его словам, такая картина наблюдается в магазинах всех сетей.

Оснований для подозрения нет

Ключевые слова
Наверх