После начала войны в Украине Германия решила срочно выделить армии сто млрд евро. Они до сих пор лежат нетронутыми

Хегель резко осудила медлительность правительства, отметив, что вооруженные силы страны сейчас оснащены даже хуже, чем год назад.

В конце февраля 2022 года, через несколько дней после начала российской войны в Украине, канцлер Олаф Шольц объявил, что Германия кардинально меняет свой подход к финансированию армии, долгое время остававшегося минимальным из-за пацифизма немецких политиков.

Шольц пообещал поднять ежегодные расходы на бундесвер до принятого в НАТО ориентира, 2% ВВП, а также отдельно и в срочном порядке вложить в модернизацию армии 100 млрд евро. В мае немецкий парламент проголосовал за создание специального фонда, в которой планировалось внести эти 100 млрд евро.

Но теперь, почти год спустя после взбудоражившей мир речи Шольца, никаких осязаемых результатов изложенного им плана нет, заявила Хёгль в своем ежегодном докладе перед правительством.

«К сожалению, я должна отметить, что в 2022 году ни единого евро или цента из этого специального фонда не было потрачено», - сказала Хёгль, депутат от Социал-демократической партии Олафа Шольца.

По ее словам, вооруженным силам не хватает "буквально всего", а в некоторых воинских частях даже нет нормально работающих туалетов, чистых душей (…), помещений для занятий спортом, кухонь, медпунктов и нормально оборудованных оружейных комнат.

На что планируют потратить 100 млрд евро