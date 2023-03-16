Реальная история ⟩ «С кровохарканьем меня положили в больницу, но я сбежал»: житель Эстонии рассказал о страшном диагнозе

Вероника Ильина: В последнее время в мире произошло очень много событий, которые действительно вытеснили тему туберкулеза из информационного пространства. Повлиял и коронавирус, и война в Украине. Но хочу отметить, что в Эстонии туберкулезная программа начала работу в 1998 году, когда заражаемость составляла 55 человек на 100 000 населения, а в последние годы, благодаря успешной работе противотуберкулезной программы, заболеваемость значительно снизилась и сейчас составляет меньше десяти случаев на 100 000 населения.

Александр: Я работал в горношахтном цеху на заводе. Работа физически была очень тяжелой, нагрузка огромной, я сильно уставал, и, видимо, там и заболел. Узнал я о том, что у меня туберкулез, через пару лет, когда решил после смены обратиться к врачу. Меня сразу положили в больницу и поставили на учет. Как только мне стало чуть лучше, я быстро оттуда ушел. Жизнь шла своим чередом. И когда мне уже было 49 лет и я работал в другом месте, во время обеденного перерыва у меня внезапно из горла хлынула кровь. Меня опять сразу отвезли в больницу, где я провел месяц. Снова полегчало и я опять, как «умный», решил, что больше лечиться мне не надо и ушел. Через неделю меня принудительно вернули и лечащий врач, мама Вероники Ильиной, Иванова Лидия Владимировна, сказала: «Или ты будешь лечиться, или умрешь!» Когда Лидии Владимировны не стало, ее заменила Вероника Ильина. Получается, они и стали моими ангелами-хранителями.