Человека, заболевшего туреркулезом, обуревают разные страхи. Молодые люди боятся потерять работу, старшее поколение – заразить детей и внуков. Женщин и мужчин пугает перспектива стать беспомощными.
Реальная история ⟩ Туберкулез – это клеймо? Честный разговор с пульмонологом и бывшим пациентом
Туберкулез – это клеймо? Честный разговор с пульмонологом и бывшим пациентом
С чего начать? Как обезопасить себя и своих близких? Как сказать друзьям о своей болезни? Где получить поддержку и помощь? Есть ли шансы вернуться к нормальной жизни?
Сегодня, 16 марта, в 14:00 на эти и другие темы мы поговорим с гостями студии: заведующей внутренней поликлиникой Нарвской больницы, координатором Национальной противотуберкулезной программы в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, Вероникой Ильиной и бывшим пациентом тубдиспансера Александром.