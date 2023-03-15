Фото ⟩ В таллиннском порту затонуло судно

«Судно ушло на дно, есть дизельное загрязнение», - сказал пресс-секретарь департамента. По данным Спасательного департамента, все обстоятельства случившегося еще выясняются.

По словам капитана яхтенного порта Летной гавани Лаури Вяйнсалу, на судне также была дача-прицеп, но почему они затонули, пока неизвестно.

Теплоход Vilma. Фото: Lennusadama jahisadam

Насколько известно Postimees, затонул теплоход Vilma длиной 15 метров, шириной 4 метра и осадкой 1,42 метра. «Объем топливных баков составляет два раза по 1000 литров, пресной воды требуется 150 литров. На судне есть туалет, бойлер, гидрофор, электродренажные насосы, аварийный ручной насос, GPS, эхолот, УКВ радио, радар. Грузоподъемность 8800 кг. Экипаж - два человека, пассажиров - шесть», - говорится в соцсетях Летной гавани.

«Рыболовное судно было построено в 1968 году в Советске, в России. Использовалось как исследовательское судно. Эстонский морской институт ТУ купил судно в 2004 году у AS Pärnu Sadam, которое использовало судно в качестве буксира. В 2004-2005 годах судно было отремонтировано на AS Pärnu Laevatehas. В 2005 году была установлена ​​новая главная машина с редуктором».