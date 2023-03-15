22-летний россиянин осужден по статье «теракт» за две бутылки с зажигательной смесью, которые после начала полномасштабного военного вторжения российской армии в Украину он бросил в здание военкомата, но не смог устроить пожар.
«Украинцы будут знать, что в России за них бьются». Тринадцать лет лагерей получил поджигатель военкомата в Подмосковье
Первый из нескольких десятков известных случаев попыток поджогов военкоматов в России после 24 февраля 2022 года российская судебная система оценила в тринадцать лет лишения свободы. К такому сроку 15 марта военным судом приговорен молодой человек из Подмосковья. Сейчас Кириллу Бутылину 22 года, на момент окончания наказания ему будет 35 лет.
Российские государственные СМИ сообщили, что Бутылин признан виновным сразу по трем статьям УК РФ: вандализм (ч. 2 ст. 214), публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2), теракт (п. «в» ч. 2 ст. 205). При этом российская пропаганда не уточняет, приговорен ли этот противник развязанной Путиным войны к отбыванию наказания в колонии строгого режима, или режим отбытия приговора будет общим. Судьи приговорили поджигателя именно к тому наказанию, которое ранее запросил представитель гособвинения.
Пожар в военкомате в подмосковных Луховицах произошел ночью 28 февраля 2022 года. По версии следствия, Бутылин разбил окно местного военкомата и бросил внутрь здания две бутылки с зажигательной смесью. Госпропагандой РФ уточняется, что Бутылин полностью признал свою вину. Однако на видео, которое сделал поджигатель во время атаки, видно, что окна военкомата остаются целыми и пожара внутри здания не случилось.
«Целью было уничтожить архив с личными делами призывников, он располагается в этой части, - анонимно в соцсетях пояснял поджигатель смысл своей атаки. - Это должно помешать мобилизации в округе. Надеюсь, что не увижу своих одноклассников в плену или списках погибших».
При этом в том манифесте поджигатель призывал других противников войны следовать его примеру.
«Считаю, что это надо распространить. Украинцы будут знать, что в России за них бьются, не все боятся и не всем безразлично. Наши протестующие должны вдохновиться и действовать решительнее», - говорилось в том воззвании.
Молодой человек попытался перейти границу Беларуси и Литвы, но был задержан пограничниками и выдан Москве. При этом он смог совершить побег после доставления в полицию родных Луховиц. Но скрыться снова не удалось.
Этот случай считается первым известным поджогом военкоматов в России в знак протеста с войной в Украине.
Издание «Медиазона», которое изучило известные поджоги военкоматов в 2022 году, сообщало, что изначально Бутылина обвиняли по статье «вандализм», но после того, как его воззвания к противникам войны привели к поджогам других военкоматов, обвинение было существенно утяжелено «террористическими» статьями уголовного кодекса России.
Поджоги военкоматов в России имели две вспышки активности: после 24 февраля, когда началась полномасштабная война, и после 21 сентября, когда Путин объявил мобилизацию, которая официально не завершена до сих пор.
Развязанная Путиным война России с Украиной продолжается уже 385 дней.
Количество уголовных дел в отношении противников войны, по данным «ОВД-Инфо», исчисляется сотнями.