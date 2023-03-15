«Украинцы будут знать, что в России за них бьются». Тринадцать лет лагерей получил поджигатель военкомата в Подмосковье

Первый из нескольких десятков известных случаев попыток поджогов военкоматов в России после 24 февраля 2022 года российская судебная система оценила в тринадцать лет лишения свободы. К такому сроку 15 марта военным судом приговорен молодой человек из Подмосковья. Сейчас Кириллу Бутылину 22 года, на момент окончания наказания ему будет 35 лет.

Российские государственные СМИ сообщили, что Бутылин признан виновным сразу по трем статьям УК РФ: вандализм (ч. 2 ст. 214), публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2), теракт (п. «в» ч. 2 ст. 205). При этом российская пропаганда не уточняет, приговорен ли этот противник развязанной Путиным войны к отбыванию наказания в колонии строгого режима, или режим отбытия приговора будет общим. Судьи приговорили поджигателя именно к тому наказанию, которое ранее запросил представитель гособвинения.

Пожар в военкомате в подмосковных Луховицах произошел ночью 28 февраля 2022 года. По версии следствия, Бутылин разбил окно местного военкомата и бросил внутрь здания две бутылки с зажигательной смесью. Госпропагандой РФ уточняется, что Бутылин полностью признал свою вину. Однако на видео, которое сделал поджигатель во время атаки, видно, что окна военкомата остаются целыми и пожара внутри здания не случилось.