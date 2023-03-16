«На кухне» с Аймаром Алтосааром: наколько разумна идея создания поста спецпредставителя правительства в Ида-Вирумаа?

- В апреле 1992 года специальным решением была создана правительственная комиссия по делам Нарвы. Есть ли хоть что-то общее между той ситуацией и нынешней? Ведь тогда, наверное, было принято считать, что в лице Ида-Вирумаа речь идет о регионе с сильными сепаратистскими настроениями, а сейчас, несмотря на успех на выборах в Рийгикогу в этом регионе политиков, которых часто называют пророссийскими, для таких резких оценок повода все-таки нет?

- Генерал-майор в запасе Меэлис Кийли, который оказался избран в Рийгикогу как кандидат Партии реформ от Ида-Вирумаа, говорил перед выборами, что в новом правительстве должен быть создан специальный министерский портфель для Ида-Вируского уезда. В чем разница между таким постом и должностью министра? Можно ли сказать, что по существу разницы и нет, но создание поста министра по конкретному региону с эмоциональной точки зрения не смотрелось бы хорошо, сообщая Ида-Вирумаа колорит «проблемного уезда»?

- Первой реакцией мэра Нарвы Катри Райк на новость о решении создать пост спецпредставителя правительства в Ида-Вирумаа были слова о том, что она испытывает очень смешанные чувства. С одной стороны, приятно, что на регион обращено внимание, с другой, возникает ощущение, что специальный представитель мог потребоваться только специальному региону. У населения Ида-Вирумаа какая реакция на решение создаваемой коалиции будет доминирующей, благосклонная или враждебная?