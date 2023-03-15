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Прямая трансляция и блог ⟩ Коалиционные переговоры: государство больше не будет распределять крышевые деньги

Rus.Postimees
Коалиционные переговоры: государство больше не будет распределять крышевые деньги
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Представители проводящих коалиционные переговоры Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии дают обзор сегодняшнего дня переговоров.

На повестке дня – региональное развитие, сельская жизнь и экономика.

На пресс-конференции перед журналистами выступили Март Вырклаев (Партия реформ), Маргус Цахкна («Ээсти 200») и Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия).

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