Колонка Postimees ⟩ Принудительная реновация домов в евротемпе в Эстонии невозможна

Вчера Европарламент проголосовал за директиву, согласно которой к 2030 году жилые дома должны получить как минимум энергетический класс Е. К 2033 году это требование будет повышено до энергетического класса D. В более долгосрочной перспективе к 2050 году здания должны быть доведены до стандарта почти нулевого потребления энергии.

Хотя 366 миллионов евро поступят из структурных фондов Евросоюза в виде пособий на реконструкцию многоквартирных домов, за это также придется заплатить и самим домовладельцам. Вот тут и возникают самые большие вопросы, поскольку многие квартирные товарищества слишком бедны, чтобы проводить реновацию на таком уровне. Во многих многоквартирных домах советской постройки живут пенсионеры, для которых увеличение ежемесячных коммунальных платежей даже на несколько евро - большие расходы. Однако рассматриваемое решение означает умножение таких расходов и реновацию в ударном режиме.

Однако есть и другие подводные камни для того, чтобы делать здания энергоэффективными в ударном режиме. Годовые колебания температуры в 60-70 градусов, которые также сопровождаются сильными колебаниями влажности, не являются чем-то необычным для эстонской погоды. Однако это означает, что надо быть особенно сообразительными и точными при создании решений по утеплению, отоплению и охлаждению.