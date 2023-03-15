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Колонка Postimees ⟩ Принудительная реновация домов в евротемпе в Эстонии невозможна

rus.postimees.ee
Принудительная реновация домов в евротемпе в Эстонии невозможна
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Многоквартирные дома в центре Таллинна. Изображение является иллюстративным.
Многоквартирные дома в центре Таллинна. Изображение является иллюстративным. Фото: Sander Ilvest/Postimees Grupp
  • Жилые дома нуждаются в ремонте, но темпы реновации слишком высокие
  • У Эстонии еще есть возможность защитить свои интересы
  • Дома нельзя реновировать в ударном режиме

План ЕС по принудительной реновации домов сам по себе правильный, но в условиях Эстонии он нереален и поэтому требует более сильной защиты интересов Эстонии.

Вчера Европарламент проголосовал за директиву, согласно которой к 2030 году жилые дома должны получить как минимум энергетический класс Е. К 2033 году это требование будет повышено до энергетического класса D. В более долгосрочной перспективе к 2050 году здания должны быть доведены до стандарта почти нулевого потребления энергии.

Хотя 366 миллионов евро поступят из структурных фондов Евросоюза в виде пособий на реконструкцию многоквартирных домов, за это также придется заплатить и самим домовладельцам. Вот тут и возникают самые большие вопросы, поскольку многие квартирные товарищества слишком бедны, чтобы проводить реновацию на таком уровне. Во многих многоквартирных домах советской постройки живут пенсионеры, для которых увеличение ежемесячных коммунальных платежей даже на несколько евро - большие расходы. Однако рассматриваемое решение означает умножение таких расходов и реновацию в ударном режиме.

Однако есть и другие подводные камни для того, чтобы делать здания энергоэффективными в ударном режиме. Годовые колебания температуры в 60-70 градусов, которые также сопровождаются сильными колебаниями влажности, не являются чем-то необычным для эстонской погоды. Однако это означает, что надо быть особенно сообразительными и точными при создании решений по утеплению, отоплению и охлаждению.

Если этого не сделать и денежный дождь оживит случайные и не обладающие знаниями компании, результатом через некоторое время будет «грибной дождь», возникший из-за ущерба от влаги. К сожалению, эра работ по реновации в ударном режиме наступит значительно раньше, чем появятся связанные со строительством навыки и методы повторного использования и обработки. Полученная в подарок кубышка с деньгами на реновацию должна подождать до тех пор, пока не будет согласован достаточный уровень навыков или, по крайней мере, принципы, которые помогут обойти стороной недотеп.

Postimees поддержал зеленый поворот, и о необходимости реновации домов говорили давно. Например, госконтроль обратил внимание на эту необходимость еще два года назад, но тогда никаких конкретных шагов предпринято не было. Реновация домов сама по себе правильная вещь, и мы видели вокруг себя много отремонтированных зданий. Однако реновация многоквартирных домов проводится, если в них есть действующее квартирное товарищество и есть возможность погасить кредит. Что делать с теми многоквартирными домами, квартирное товарищество в которых толком не работает?

Однако все-таки стоит отметить, что голосование Европарламента не означает, что директива о принудительной реновации уже назначена к исполнению. Теперь начинаются трилогии между государствами-членами, Европарламентом и Еврокомиссией. И Эстония все еще может защищать свои интересы. Что, в свою очередь, означает, что Эстония должна четко сформулировать свою цель, чего она хочет достичь: будь то добавление европейских субсидий, переходный период или более медленные темпы. Скорее всего, несколько стран бывшего Восточного блока находятся в одной лодке с Эстонией, то есть в этих странах также много зданий советской эпохи, реновация которых чрезвычайно дорогая. Следовательно, было бы целесообразно сотрудничать с этими странами.

Но затягивать с зеленым переходом у нас не получится и, как уже говорилось, реновация так или иначе необходима. Вопрос в том, сможем ли мы договориться об условиях реновации.

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