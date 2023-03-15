В Таллинне в торговом центре взорвалась самодельная бомба: пострадал один из посетителей

«Действительно, вчера в 14.20 к ногам 34-летнего мужчины, который вошел в торговый центр Kristiine, был брошен предмет, который взорвался. К счастью, в результате взрыва мужчина серьезно не пострадал и его отправили на домашнее лечение», - уточнил руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес .

По его словам, полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали 14-летнего юношу, которого доставили в учреждение заключения для проведения следственных мероприятий. «На основании собранных к настоящему времени данных есть основания подозревать, что это был содержащий бытовую химию предмет, который в результате химической реакции взорвался». Насколько известно Postimees, речь идет о средстве для чистки труб.

В отношении молодого человека начато производство о серьезном нарушении общественного порядка.

Много лет назад самоделки молодежи Пярнумаа стали причиной головной боли у местной полиции: взрывы самодельных бомб раздавались в скейт-парке и на детской площадке. Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра тогда прокомментировал Postimees, что в результате взрыва бомб, изготовленных из бытовой химии, люди слепнут и теряют конечности.