Карин, которую искала вся Эстония, найдена мертвой

Вечером поисковые работы продолжились, когда добровольцы получили сообщение, что в районе деревни Веду в Тартумаа видели похожую на Карин женщину. Поисковая группа отправилась в местный лес, где в 20:30 была найдена пропавшая. К сожалению, она была мертва, сказал участковый Тартуского отдела полиции Сийм Линнард.