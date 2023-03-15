Вчера днем в районе Васула и Кырвекюла в Тартумаа продолжились поиски пропавшей 57-летней Карин, которая, как известно, в воскресенье села в автобус уездной линии. Обнаружить ее там не удалось.
Карин, которую искала вся Эстония, найдена мертвой
Карин, которую искала вся Эстония, найдена мертвой
Вечером поисковые работы продолжились, когда добровольцы получили сообщение, что в районе деревни Веду в Тартумаа видели похожую на Карин женщину. Поисковая группа отправилась в местный лес, где в 20:30 была найдена пропавшая. К сожалению, она была мертва, сказал участковый Тартуского отдела полиции Сийм Линнард.
Нет оснований подозревать, что причиной смерти Карин стало преступление, на теле нет внешних признаков насилия. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.
Департамент полиции и погранохраны благодарит всех, кто помогал в поисках Карин.
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