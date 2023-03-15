Поиски 57-летней жительницы Эстонии продолжаются: у полицейских появилась важная зацепка

По словам участкового Тартуского отдела полиции Сийма Линнарда, поиски продолжаются и сегодня. Идет сотрудничество как с близкими пропавшей, так и с принимающими участие в поисках добровольцами.

«К настоящему моменту мы осмотрели окрестности дома Карин, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, и по ним видно, что в воскресенье утром объявленная в розыск женщина ходила туда-сюда по улице Туру», – рассказал Линнард.

Изучив запись с камеры видеонаблюдения автовокзала, полиция также установила, что в воскресенье в 12:45 Карин села в автобус, который едет по маршруту Тарту-Васула. «Мы также пообщались с водителем, который обслуживал эту линию. По его словам, женщина могла выйти на остановке в деревне Ломби», – отметил Линнард.

Полицейские также находятся на связи с родственниками Карин, вместе с ними они осмотрели ее предыдущее место жительства в Ныо. Там, к сожалению, никого не было. Затем поисковая группа переместилась в район Кырвекюла-Васула, куда пропавшая направилась в воскресенье после полудня на автобусе. «Мы поговорили с местными жителями, а также проверили дороги и улицы в поселке и за его пределами», – добавил участковый.

Полиция просит всех людей, проживающих в районе Васула-Кырвекюла, быть внимательными: если кто-то увидит похожую на Карин женщину, об этом следует сообщить полиции. «Также мы просим осмотреть подвалы, пристройки и вспомогательные здания, чтобы исключить возможности, что Карин там прячется», – добавил Линнард.

Карин была одета в оранжевое пальто и джинсы. Всех, кто видел ее, просят сообщать об этом по номеру 112.