Умер легендарный предприниматель, сделавший бренды Sangar и Marat любимыми в Эстонии

Юри Крафт родился 6 января 1935 года в волости Касепяэ Тартуского уезда. В 1954 году окончил Муствеэскую 1-ю среднюю школу и в 1959 году – экономический факультет Тартуского государственного университета, с 1963 по 1972 год был директором швейной фабрики Sangar, а с 1972 по 1974 год – директором швейного производственного коллектива имени Вильхельмине Клементи.

Благодаря Юри Крафту бренды Sangar и Marat стали очень успешными и любимыми в Эстонии, под его началом работало более 6000 человек. Крафт был хорошим мотиватором и вдохновителем людей, красноречивым оратором и лидером с амбициозным складом ума.

После восстановления независимости Эстонии Юри Крафт был основным владельцем компаний Sangar, Mivar, Marat, Estar и имел доли в ряде других компаний.

Крафт также принимал участие в государственном управлении в советский период, будучи заместителем министра легкой промышленности Эстонской ССР в 1974–1977 годах и министром легкой промышленности Эстонской ССР в 1977–1988 годах. С 1985 по 1990 год – член XI состава Верховного Совета Эстонской ССР. 16 ноября 1988 года как представитель Верховного Совета Эстонии подписал декларацию о суверенитете Эстонии.

В качестве члена Съезда народных депутатов СССР принимал активное участие в обнародовании секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа.

В последние годы Юри Крафт участвовал в благотворительной деятельности. До последних дней был членом Совета церковного фонда и активным пожертвователем. Он считал очень важным сохранение эстонского культурного наследия, и в прошлом году Совет Эстонской евангелической лютеранской церкви наградил его высшей церковной наградой – медалью Марии за эту работу.