Гибель в аквапарке подсветила старую проблему: в эстонских водных центрах необязательно наличие квалифицированного спасателя

По неизвестной причине спутница столкнула мужчину в бассейн глубиной в четыре метра в водном центре Tervise Paradiis. Пострадавший находился под водой более пяти минут.

Дежурного инструктора вызвали не сразу, а лишь через несколько минут. Инструктор, в свою очередь, не стал спешить и спасать утопающего самостоятельно, а пошел звать на помощь коллегу.