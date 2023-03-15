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Гибель в аквапарке подсветила старую проблему: в эстонских водных центрах необязательно наличие квалифицированного спасателя

Анника Аувяэрт
Гибель в аквапарке подсветила старую проблему: в эстонских водных центрах необязательно наличие квалифицированного спасателя
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В субботу, когда в Tervise Paradis произошла трагедия, водный центр был забит посетителями.
В субботу, когда в Tervise Paradis произошла трагедия, водный центр был забит посетителями. Фото: Urmas Luik

Вчера в Северо-Эстонской региональной больнице скончался 27-летний мужчина, которого в субботу столкнули в бассейн в Пярнуском спа-центре. Трагедия подняла на повестку дня старую проблему: в Эстонии нет закона, который требовал бы от водных центров наличия квалифицированных спасателей. 

По неизвестной причине спутница столкнула мужчину в бассейн глубиной в четыре метра в водном центре Tervise Paradiis. Пострадавший находился под водой более пяти минут.

Дежурного инструктора вызвали не сразу, а лишь через несколько минут. Инструктор, в свою очередь, не стал спешить и спасать утопающего самостоятельно, а пошел звать на помощь коллегу. 

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