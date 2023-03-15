Вчера в Северо-Эстонской региональной больнице скончался 27-летний мужчина, которого в субботу столкнули в бассейн в Пярнуском спа-центре. Трагедия подняла на повестку дня старую проблему: в Эстонии нет закона, который требовал бы от водных центров наличия квалифицированных спасателей.
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Гибель в аквапарке подсветила старую проблему: в эстонских водных центрах необязательно наличие квалифицированного спасателя
Гибель в аквапарке подсветила старую проблему: в эстонских водных центрах необязательно наличие квалифицированного спасателя
По неизвестной причине спутница столкнула мужчину в бассейн глубиной в четыре метра в водном центре Tervise Paradiis. Пострадавший находился под водой более пяти минут.
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