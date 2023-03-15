Избранная в Рийгикогу депутат Европарламента Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия) заявила в Facebook, что останется на нынешней должности, а ее место в Рийгикогу займет директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран.
Место Марины Кальюранд в Рийгикогу займет Тийт Маран
Место Марины Кальюранд в Рийгикогу займет Тийт Маран
«Перед выборами я обещала, что буду решать, исходя из того, какого результата добьюсь сама, какого результата добьется партия», - поделилась Кальюранд в социальных сетях и сообщила, что решила продолжить работу в Европарламенте, так как считает, что ее присутствие там будет полезнее.
«Я рада, что в Рийгикогу меня заменит очень достойный человек. Человек, который дополнит ряды социал-демократов, представляя важные для нас вопросы: экологию, зеленый поворот, климат», - отметила Кальюранд.
«Моим заместителем станет Тийт Маран, которого мы все знаем как директора зоопарка, но скоро мы познакомимся с ним как с членом Рийгикогу. Тийт, я очень рада за тебя», - сказала Кальюранд.
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