Место Марины Кальюранд в Рийгикогу займет Тийт Маран

«Перед выборами я обещала, что буду решать, исходя из того, какого результата добьюсь сама, какого результата добьется партия», - поделилась Кальюранд в социальных сетях и сообщила, что решила продолжить работу в Европарламенте, так как считает, что ее присутствие там будет полезнее.

«Я рада, что в Рийгикогу меня заменит очень достойный человек. Человек, который дополнит ряды социал-демократов, представляя важные для нас вопросы: экологию, зеленый поворот, климат», - отметила Кальюранд.