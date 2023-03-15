«Новости в 7» за 15 марта: права и обязанности потребителей, чему противоречат названия нарвских улиц, где научиться видеосъемке и красивая жизнь «самой уродливой» собаки

Сегодня в выпуске:

- Сегодня во всем мире отмечается День защиты прав потребителей. Наш корреспондент более подробно рассмотрел самые распространенные случаи нарушений этих прав и узнал обо всех нововведениях в законе.

- Короткие новости: о возможном создании дежурных центров экстренной медицины, какому памятнику в Нарве снос не грозит, на сколько увеличатся зарплаты высших чинов государства

- Как относиться к названиям нескольких нарвских улиц с точки зрения международного права, обсуждали в Нарвском колледже Тартуского университета. Подробности - в сюжете нашего корреспондента в регионе.

- Больше всего она любит есть и спать. Конечно, когда не нужно отправляться на телевидение или на процедуры в спа-салон. Новая британская четвероногая «звезда» удивит вас своим титулом!

- Мировые новости: про наводнение в Калифорнии, что грозит немецким детям и о, айсберге величиной с Лондон.

- В эпоху социальных сетей и YouTube умение красиво снять и смонтировать видео становистя все более востребованным. Где в Эстонии можно этому научитсья как детям, так и взрослым, выясняла наша корреспондент.