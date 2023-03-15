В Центр тревоги поступило сообщение о том, что в среду в 15:20 посторонний человек вмешался в инцидент на Тапаском железнодорожном переезде.
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Еле успел: храбрый житель Эстонии спас пьяного мужчину от гибели на железной дороге
Еле успел: храбрый житель Эстонии спас пьяного мужчину от гибели на железной дороге
Посреди железной дороги стоял молодой человек в неадекватном состоянии, незадолго до прибытия пассажирского поезда Elron прохожий стащил его с железной дороги. По словам очевидца происшествия, поезд, приближавшийся из Нарвы, также совершил экстренное торможение.