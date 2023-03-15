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Представитель реформистов об отмене «крышевых»: плохая культура в Рийгикогу заканчивается

Тарво Мадсен
, журналист
Представитель реформистов об отмене «крышевых»: плохая культура в Рийгикогу заканчивается
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Март Вырклаэв.
Март Вырклаэв. Фото: Tairo Lutter

Сегодня Партия реформ, «Ээсти 200» и социал-демократы представили обзор региональной политики, обсуждавшейся на коалиционных переговорах. Среди прочего было объявлено, что коалиция хочет приостановить раздачу крышевых денег. По словам представителя Партии реформ Марта Вырклаэва, этого можно добиться при составлении следующего госбюджета.

- Когда государство прекратит выделять крышевые деньги?

- Сумма «крышевых» определяется при подготовке государственного бюджета. То есть, к сожалению или к счастью, в бюджете на 2023 – я лично считаю, что к сожалению – «крышевые» уже утверждены, и многие депутаты ими уже воспользовались.

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