Сегодня Партия реформ, «Ээсти 200» и социал-демократы представили обзор региональной политики, обсуждавшейся на коалиционных переговорах. Среди прочего было объявлено, что коалиция хочет приостановить раздачу крышевых денег. По словам представителя Партии реформ Марта Вырклаэва, этого можно добиться при составлении следующего госбюджета.
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Представитель реформистов об отмене «крышевых»: плохая культура в Рийгикогу заканчивается
- Когда государство прекратит выделять крышевые деньги?
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