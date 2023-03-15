В России опять раздают повестки в военкоматы. Где и как это объясняют власти?

Как и в Воронеже, в Липецке повестки пришлют по месту жительства или передадут через работодателя, следует из сообщения.

Рассылка повесток плановая и не означает ничего, кроме необходимости уточнения данных, заявил военком Липецкой области Валерий Герасименко. Об этом же еще неделю назад говорил военком двух районов Воронежа, утверждая, что речи о новой волне мобилизации и быть не может.

Российские власти неоднократно отрицали планы проведения новой волны мобилизации, несмотря на отсутствие военных успехов в Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков делает это уже второй день подряд.

«У нас нет таких обсуждений», - говорил Песков накануне. «На этот вопрос по мобилизации мы неоднократно отвечали. Никаких обсуждений на этот счет у нас не ведется», - повторил он в среду.

Комментируя сообщения о массовой рассылке повесток в регионах, он, как и региональные власти, сослался на необходимость обновления и уточнения базы данных. «Это обычная практика», - утверждает Песков.

В военкомате Пензенской области сослались на две причины рассылки повесток. Во-первых, на «уточнение личных данных». Во-вторых, там сказали, что в селе Леонидовка будут проводиться «плановые шестидневные военные сборы», а на базе филиала Военной академии материально-технического обеспечения в Пензе - 30-дневные сборы с офицерами, пишет РБК.