Осведомленность жителей Таллинна о вопросах экологии выросла

Зеленой столицы В качестве положительного примера мэр Михаил Кылварт привел рост осведомленности таллиннцев об экологических проблемах: по мнению 83% опрошенных, в ближайшем будущем экологические проблемы заметно повлияют на их ежедневную жизнь. Подавляющее большинство жителей столицы видят для себя возможности внести собственный вклад в решение экологических проблем (88%), а также согласны, что должны это делать (89%).

В ходе исследования горожанам был также задан вопрос, какую пользу для Таллинна мог бы принести титул Зеленой столицы. Чаще всего люди хотели бы жить в более чистой, зеленой и красивой окружающей среде (31% респондентов). Более десятой части респондентов (11%) ожидают развития более экологичного общественного транспорта.

Среди горожан, осведомленных о том, что Таллинн носит в этом году титул Зеленой столицы Европы, 72% и сами заинтересованы принять участие в мероприятиях Зеленой столицы, при этом наибольший интерес вызывают толоки (37%).