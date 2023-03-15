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Трагедия в пярнуском аквапарке: возбуждено уголовное дело, но подозрение никому не предъявлено

Трагедия в пярнуском аквапарке: возбуждено уголовное дело, но подозрение никому не предъявлено
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Водный центр Tervise Paradiis.
Водный центр Tervise Paradiis. Фото: Mailiis Ollino

Вчера в больнице скончался 27-летний мужчина, которого в субботу столкнули в глубокий бассейн пярнуского водного центра. Пока что по данному делу еще никому не предъявлено подозрение. 

В понедельник вечером полиция возбудила уголовное дело в связи с причинением тяжкого вреда здоровью 27-летнему мужчине в спа-центре Tervise Paradiis в прошлую субботу.

Следствие еще продолжается, поэтому сотрудники прокуратуры пока немногословны. «В субботу, 11 марта, в 16:13 в полицию поступило сообщение о том, что мужчина утонул в водном центре на улице Сиде в Пярну, - сообщил ляэнеский окружной прокурор Ольгерд Петерселль.

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