Вчера в больнице скончался 27-летний мужчина, которого в субботу столкнули в глубокий бассейн пярнуского водного центра. Пока что по данному делу еще никому не предъявлено подозрение.
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Трагедия в пярнуском аквапарке: возбуждено уголовное дело, но подозрение никому не предъявлено
Трагедия в пярнуском аквапарке: возбуждено уголовное дело, но подозрение никому не предъявлено
В понедельник вечером полиция возбудила уголовное дело в связи с причинением тяжкого вреда здоровью 27-летнему мужчине в спа-центре Tervise Paradiis в прошлую субботу.