Трагедия в пярнуском аквапарке: возбуждено уголовное дело, но подозрение никому не предъявлено

В понедельник вечером полиция возбудила уголовное дело в связи с причинением тяжкого вреда здоровью 27-летнему мужчине в спа-центре Tervise Paradiis в прошлую субботу.

Следствие еще продолжается, поэтому сотрудники прокуратуры пока немногословны. «В субботу, 11 марта, в 16:13 в полицию поступило сообщение о том, что мужчина утонул в водном центре на улице Сиде в Пярну, - сообщил ляэнеский окружной прокурор Ольгерд Петерселль.